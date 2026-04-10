Revelan nuevos detalles de parranda vallenata en cárcel de Itagüí: ingresaron vehículos de alta gama

Siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre la polémica parranda vallenata que se habría realizado el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre los controles de seguridad dentro de los centros penitenciarios del país.

En la noche de este viernes se conoció un video que muestra el momento exacto en que el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó al establecimiento carcelario. De acuerdo con la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien denunció públicamente la situación, el artista llegó alrededor de las 11:30 de la mañana y permaneció en el lugar hasta después de las 4:00 de la tarde.

Las imágenes de cámaras de seguridad también evidenciarían movimientos irregulares en el acceso al penal. En uno de los registros se observa la presencia de dos hombres que, al parecer, no pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes estarían controlando el ingreso y salida de los asistentes al evento.

Según la denuncia de la concejala Carrasquilla, a la celebración ingresaron al menos 16 vehículos de alta gama por la puerta del establecimiento penitenciario. Los ocupantes de estos automotores, de acuerdo con la versión entregada por la funcionaria, habrían accedido sin ser sometidos a los controles de requisa habituales en este tipo de instalaciones.



La polémica se intensificó al conocerse que la parranda vallenata se habría realizado sin autorización del INPEC ni del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, lo que abrió un debate sobre los protocolos de seguridad dentro de la cárcel de Itagüí.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades disciplinarias. El procurador general Gregorio Eljach confirmó que la investigación busca identificar a los funcionarios que habrían permitido o facilitado el ingreso irregular de artistas y visitantes al penal.

Por su parte, el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, informó que tras conocerse los hechos se adoptaron varias medidas administrativas. Entre ellas se encuentra el cambio inmediato del director encargado del establecimiento penitenciario y el traslado del comandante de vigilancia.

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Asimismo, la entidad abrió investigaciones internas contra siete funcionarios que, presuntamente, estarían vinculados con lo ocurrido, y ordenó el envío de una comisión desde Bogotá para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron el ingreso del cantante y la realización de la celebración.

En medio de la controversia, la concejala Carrasquilla también aseguró en declaraciones al programa Mañanas Blu que la fiesta estaría relacionada con la eventual salida en libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, señalado como excabecilla de la estructura criminal conocida como La Oficina.