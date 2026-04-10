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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Revelan nuevos detalles de parranda vallenata en cárcel de Itagüí: ingresaron vehículos de alta gama

Revelan nuevos detalles de parranda vallenata en cárcel de Itagüí: ingresaron vehículos de alta gama

En videos de cámaras de seguridad se logra apreciar cómo en la puerta de la cárcel hay dos hombres, que no pertenecen al Inpec

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