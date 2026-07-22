Dueño de restaurante enfrenta pena de cárcel por un granizado de hormigas

El dueño de un restaurante surcoreano con estrellas Michelin enfrenta un año de cárcel por decorar un granizado con hormigas negras "para darle un sabor agrio", informaron los medios locales.

Los fiscales de Seúl solicitaron la pena de prisión para el propietario del establecimiento, cuyo nombre no se dio a conocer, en una audiencia judicial celebrada el lunes por violar las normas de seguridad alimentaria, de acuerdo con los reportes.

Según la ley surcoreana, solo 10 especies de insectos están aprobadas para el consumo humano, entre ellas los saltamontes y las larvas de gusano de la harina.

Sin embargo, el restaurante, que cuenta con dos preciadas estrellas Michelin, está acusado de servir clases prohibidas importadas de Tailandia y Estados Unidos, aseguró el Ministerio de Seguridad Alimentaria en un comunicado.



Blu Radio ERIC FEFERBERG/AFP

Los medios reportaron que las hormigas se sirvieron sobre un granizado, un postre parecido al helado pero sin elementos grasos.

Las autoridades iniciaron su investigación el año pasado, según el boletín del ministerio, al alegar que el chef coronó sus platillos con "de tres a cinco" hormigas "para agregar un sabor agrio".

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Una fotografía de las pruebas divulgada por el gobierno muestra una lata redonda con la etiqueta "Cocina - Hormigas Negras".

Además de la pena de prisión, los fiscales solicitaron una multa, informó la agencia de noticias local Newsis.

Los abogados del acusado argumentaron que los dulces decorados con hormigas solo se servían a clientes que habían dado su consentimiento previo, añadió el medio.

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"Pido disculpas por este incidente, que surgió porque no comprendí completamente las regulaciones pertinentes", testificó el acusado en su declaración final, según los reportes.