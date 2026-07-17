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Procuraduría pone la lupa a seguridad en cárcel de Itagüí ante presunta fuga: estas son las medidas

La alerta fue dada a conocer por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien narró que fue una fuente anónima la que reveló el plan.

Cárcel de Itaguí
Cárcel de Itaguí
Foto: Inpec
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Luego de las versiones sobre un presunto plan de fuga que involucraría a varios internos de la cárcel de Itagüí, entre ellos cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá que han hecho parte del proceso de paz urbana, se siguen conociendo medidas para reforzar la seguridad allí.

La Procuraduría informó que convocó a reunión extraordinaria de seguridad, donde se solicitó a las autoridades fortalecer las medidas de protección y vigilancia en ese centro penitenciario.

“Durante la jornada, Inpec, Policía y Fiscalía asumieron compromisos para reforzar la seguridad y custodia de las personas privadas de la libertad”, indicó el Ministerio Público.

A través de un comunicado, el Inpec explicó que las medidas fueron adoptadas por instrucción del Ministerio de Justicia y como respuesta a las informaciones conocidas públicamente.

Entre las principales decisiones está el traslado de Grupos Operativos Especiales al establecimiento penitenciario para reforzar los puestos de seguridad y fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.

De igual manera, aseguraron que la Dirección Regional de la entidad adelanta gestiones con la Policía Nacional para robustecer la seguridad perimetral del penal y coordinar la instalación de un tercer anillo de seguridad con apoyo del Ejército Nacional.

El instituto también ordenó reforzar los protocolos de seguridad durante las remisiones médicas y judiciales de las personas privadas de la libertad, con el propósito de minimizar los riesgos asociados a posibles fugas.

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Entre las disposiciones anunciadas figura, además, el incremento de las requisas y los controles a los vehículos y a todas las personas que ingresan al establecimiento, incluidos visitantes y abogados.

Finalmente, el Inpec reiteró a los funcionarios del penal la necesidad de extremar las medidas de autoprotección durante los cambios de turno y los desplazamientos hacia y desde el establecimiento, con el fin de prevenir posibles ataques o atentados mientras se mantiene el estado de alerta en este centro de reclusión de máxima seguridad.

Vale la pena recordar que la situación se conoce a pocos días de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y en medio de la controversia por el proceso de paz urbana, alerta que fue desmentida por los propios privados de la libertad señalados.

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