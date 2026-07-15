Presidente del Concejo de Medellín denuncia supuesto plan de fuga en cárcel de Itagüí

A pocas semanas para el final del Gobierno de Gustavo Petro, nuevamente el epicentro de la paz urbana en el Valle de Aburrá vuelve a ser motivo de controversia tras una grave denuncia del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.

Esto por cuenta, según el corporado, de un presunto plan que se estaría fraguando para una fuga masiva en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí donde permanecen varios cabecillas delincuenciales como alias ‘Tom’, ‘Lindolfo’, ‘Carlos Pesebre’ o ‘douglas’ que han hecho parte del espacio sociojurídico con el Gobierno nacional.

Además de las respectivas denuncias en la Fiscalía, De Bedout, reveló un audio de una fuente anónima que indica que las acciones serían llevadas a cabo previo a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y utilizando motos.

En el plan habría participación de diferentes estructuras delincuenciales de Medellín, especialmente de la Comuna 3 Manrique, en el nororiente de la ciudad.



"Ya tenían unos los pillos que manejan moto, los que iban acompañando y otros que iban solos para sacar, que una gente de que van a salir una fuga masiva en la cárcel de Itagüí, posiblemente antes de la posesión de Abelardo de la Espriella", se escucha por parte del informante.

Frente a estas denuncias las autoridades en la capital antioqueña insistieron que no se descarta ningún tipo de información y que se encuentran verificando detalles.

Sin embargo, el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, advirtió que en caso de fuga los cabecillas serían declarados como objetivos de alto valor y les caería todo el peso de la justicia.

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"Ahí sí, como dice el presidente electo, serían declarados objetivos prioritarios para ser recapturados y de llegarse a resistir para ser dados de baja. Entonces, que no jueguen con candela, que el que juega con candela se quema".

El espacio de conversaciones en la cárcel de Itagüí se ha movido en las últimas semanas no solo alrededor de las consecuencias de la polémica parranda vallenata realizada en el penal a inicios de abril, sino también sobre rumores del final de este mecanismo tras al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en el espacio, ha sostenido que se encuentran construyendo informes de gestión, que habrá la solictud para que se mantengan las conversaciones, pero que es una decisión solo de la administración nacional entrante.