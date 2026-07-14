Hombre le quitó la vida a su expareja con un arma blanca en Medellín

Hay consternación en el nororiente de Medellín tras un nuevo hecho de violencia de género que derivó en el crimen de una mujer de 53 años de edad.

La víctima fue identificada como Janeth Estela Álvarez Rivera, quien fue asesinada por su expareja sentimental en su vivienda ubicada en un tercer piso del barrio Popular 1.

Según el reporte oficial, la víctima recibió un total de 15 heridas con arma cortopunzante en zonas como su rostro, cuello y mano izquierda a manos de Jorge Andrés Villada, de 45 años.

La situación violenta se habría derivado tras la decisión tomada hacía una semana por parte de la mujer mujer de terminar la relación sentimental que sostenía con Villada por cerca de tres años.



De acuerdo con información entregada por parte de familiares de la mujer a las autoridades, dos días después de finalizar la relación, el hombre llegó a la vivienda con la excusa de sacar unas pertenencias y atacó con golpes a su expareja. Sin embargo, no se tuvo un nuevo reporte de la situación entre ambos cuando en las últimas horas se escucharon gritos en el inmueble.

Tras la verificación del lugar encontraron extendidos en el piso tanto a la mujer como al victimario, quien murió en el lugar de los hechos tras atentar contra su vida usando también un arma blanca.

Por su parte, la mujer fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe a donde llegó sin signos vitales por cuenta de la gravedad de las lesiones. Como material probatorio las autoridades judiciales recaudaron en la vivienda dos celulares y tres cuchillos que harán parte de la investigación para esclarecer los sucedido.

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Con este hecho ya son 142 los homicidios registrados en Medellín durante 2026, de los cuales en 13 las víctimas fueron mujeres y actualmente nueve se investigan como presuntos feminicidios, cuatro casos menos que los que se tenían en el mismo periodo del año anterior.