Hombres señalados de exigir $10 millones a ingeniero en Medellín fueron enviados a prisión

Tres hombres señalados de hacer parte de un caso de extorsión contra un ingeniero civil en el occidente de Medellín fueron enviados a prisión en las últimas horas por parte de un juez de la República.

Los procesados, identificados como Andrés Guillermo Morillo Suárez, Óscar Alfredo Sánchez Chirinos y Víctor Alfonso Algarín Zuleta, son investigados por supuestamente haber intimidado al profesional que adelantaba trabajos de remodelación en una vivienda del barrio Santa Mónica.

Según la investigación de la Fiscalía, los implicados se presentaron inicialmente en el lugar de la obra asegurando que hacían parte de la vigilancia del sector y solicitaron el número telefónico del ingeniero con el argumento de que un supuesto superior necesitaba comunicarse con él.

Poco tiempo después comenzaron las amenazas. A través de mensajes enviados al celular de la víctima, los presuntos extorsionistas le exigieron el pago de 10 millones de pesos para permitir que continuara ejecutando la obra o de lo contrario podrían atentar contra su vida.



Tras interponer las denuncias, los ahora procesados cayeron en un operativo llevado a cabo en un establecimiento comercial del barrio San Javier, cuando recibían un paquete que simulaba contener cuatro millones de pesos, parte de la suma exigida en la extorsión.

Los tres hombres, que no aceptaron los cargos imputados, ahora deberán responder en juicio por los delitos de tentativa de extorsión agravada.