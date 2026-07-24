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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a extesorero de Bomberos Itagüí por corrupción en contratos con el Área Metropolitana

Condenan a extesorero de Bomberos Itagüí por corrupción en contratos con el Área Metropolitana

Se trata de la primera decisión judicial en firme sobre los escándalos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en a ciudad de Medellín.

353474_Área Metropolitana del Valle de Aburrá / Foto: Área Metropolitana
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Foto: Área Metropolitana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.

En virtud del acuerdo judicial, Cardona Henao fue condenado a 19 meses de prisión tras admitir su responsabilidad por un concurso de falsedades en documento privado.

La aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de lo contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Para la Fiscalía, estos documentos hacían parte de un esquema diseñado para otorgar apariencia de legalidad a pagos realizados públicos. El ente investigador sostuvo que la documentación adulterada fue una pieza clave dentro del mecanismo utilizado para facilitar el presunto desvío de dineros públicos.

La decisión judicial es un avance clave en medio del proceso judicial que busca establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en la presunta red de corrupción asociada a la contratación de esa entidad con al menos 6 contratos por 18 mil millones de pesos entre 2020 y 2023.

“Esto apenas comienza. Ya hay más imputados colaborando con la Justicia y vienen nuevas condenas. Que nunca se nos olvide: aquí crearon una organización criminal para saquear a Medellín. Y todos tendrán que responder”, afirmó en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez.

Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos el de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien será imputado el próximo 3 de agosto.

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