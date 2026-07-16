Bomberos de El Cerrito, Valle, completan dos días consecutivos atendiendo incendio forestal

En medio de la ola de calor que está viviendo el Valle del Cauca por el fenómeno del Niño, ya se han registrado varios incendios forestales en la zona rural del sur, centro y el norte del departamento, siendo la emergencia que continúa activa, la que se registra en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito.

En ese municipio del centro del departamento, los bomberos completan dos días consecutivos tratando de mitigar las llamas, en una zona que está bastante retirada del casco urbano del corregimiento, además de las dificultades del terreno.

"Esta mañana, alrededor de las 7:30 de la mañana, de nuevo despachamos un vehículo con dos personas de gestión de riesgo, una unidad de bomberos Santa Elena y se está haciendo un trabajo con la comunidad en este momento utilizando pues la bomba que llamamos MAC-3, tomando agua de una quebrada y con acciones manuales. En este momento se están atacando unos focos principales y haciendo remoción en otros lados", señaló Diógenes Orejuela, comandante del Cuerpo de Bomberos del corregimiento de Santa Elena de El Cerrito.

En medio de estas emergencias ya se activó el protocolo con el sistema 'Bambi Bucket' de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para apoyar desde el aire el control del fuego. Horas antes también se registraron incendios en la vereda Alto Vélez de Jamundí, y Coconuco en El municipio de Versalles, los cuales ya fueron controlados.



"Hay que hacer énfasis que, tanto en Jamundí como en el municipio de Cerrito, especialmente en el corregimiento de Tenerife, el acceso es bastante complejo, es bastante difícil, es un terreno muy escarpado, lo que ha influido en que este incendio continúe", dijo el secretario de gestión del riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

