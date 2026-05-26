Refuerzan presencia de la fuerza pública en Jamundí para evitar traslado de mesas de votación

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó un parte de tranquilidad tras el último Comité de Vigilancia Electoral previo a las elecciones, asegurando que no habrá traslado de mesas de votación en el departamento y que la Fuerza Pública garantizará la seguridad durante la jornada democrática.

La mandataria explicó que, aunque existían preocupaciones en municipios como Jamundí y Calima El Darién, hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal por parte de los comités municipales de vigilancia electoral para mover puestos de votación.

“Nosotros habíamos considerado solicitar el traslado en Jamundí, pero quien debe hacerlo inicialmente es el Comité de Vigilancia Electoral de cada municipio. Después pasa al comité departamental y, según lo informado por la Registraduría, hasta ahora no se ha solicitado ningún cambio de mesas”, señaló la gobernadora.

Sobre las denuncias relacionadas con posibles amenazas y constreñimiento electoral en zonas rurales, especialmente en la parte alta de Jamundí, Toro aseguró que las autoridades mantienen monitoreo preventivo, aunque indicó que durante el comité no se reportaron situaciones críticas.



“En el comité de vigilancia electoral no se reportó ninguna alerta, no se reportó ninguna problemática en los municipios, vinieron los alcaldes, estuviéramos aquí pues con toda la fuerza pública y como le digo nosotros del departamento tenemos dudas con respecto a la zona alta de Jamundí, pero pues tendría que ser solicitado por el comité de vigilancia electoral del municipio", expresó Toro.

El dispositivo de seguridad estará conformado por cerca de 6.200 policías, 3.600 soldados del Ejército, además de personal de la Armada y la Fuerza Aérea, quienes custodiarán los puestos de votación en los diferentes municipios del Valle del Cauca.