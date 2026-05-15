Comunidad de zona rural de Jamundí lleva tres días sin energía; menores están sin clases virtuales

La comunidad del corregimiento de San Antonio, en la zona montañosa alta de Jamundí, Valle del Cauca está denunciando que llevan varios días sin el servicio de energía. Esta situación está afectando el proceso académico de varios estudiantes del sector, que justo esta semana iniciaron clases virtuales como medida de seguridad.

Cabe recordar que la implementación de educación remota se aplicó en San Antonio y otros corregimientos como La Liberia, Villacolomvia, Villa Paz, Robles, Timba y Potrerito, tras los constantes ataques con drones perpetrados en esas zonas del municipio.

Los habitantes de la parte alta aseguran que realmente los niños no han podido avanzar en su proceso académicos, por las fallas en la red eléctrica.

"No hay clases presenciales sino virtuales, pero nos estamos viendo afectados porque los niños no pueden hacer tareas, porque si no hay energía, no hay internet, no hay nada, esperemos a ver qué va a pasar. ¿Cómo es que con tres días sin energía y nada? uno llame y llame, y dicen que sí que ya autorizamos, a ver, ¿a dónde están las camionetas? Ellos no tenían autorizado subir ni nada, los de Bellavista ya completaron tres días sin energía", denuncian ciudadanos que, por seguridad, solicitaron la reserva de su identidad.



La falta de energía no solo está afectando a los estudiantes, sino a la comunidad en general, a los tenderos se les están dañando los productos que requieren refrigeración, así como a las personas que padecen alguna enfermedad, cuyo medicamento también requiere una cadena de frío.

"No solamente son los estudiantes, mire que a un vecino le mandan el medicamento para el mes, porque él sufre de azúcar, le mandan la insulina, él dice que la insulina no le aguanta más porque se le daña, y toca ir otra vez la EPS para pedirla", indicó un habitante de la zona.

La comunidad denuncia que desde el momento en el que se quedaron sin servicio dieron aviso a la empresa de energía, sin embargo, hasta el momento no han sido visitados por los técnicos para su restablecimiento.