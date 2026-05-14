Regreso a clases presenciales en Jamundí dependerá de situación de orden público: Sec. de Educación

Miles de niños de la zona rural de Jamundí no están asistiendo a los colegios. Más de 3.400 estudiantes de seis corregimientos, están recibiendo clases virtuales, por los ataques permanentes de las disidencias de las Farc.

Desde hace siete días, las comunidades de corregimientos como Potrerito, San Antonio y recientemete Robles han permanecido en completa incertidumbre en medio de los ataques con drones, con la zozobra que genera la posibilidad de que algún artefacto caiga en viviendas, la vía pública o demás zonas donde permanezcan los niños.

"Estas orientaciones aplican para las instituciones educativas del corregimiento de la Liberia, Institución Educativa Gabriela Mistral. Aplica para la Institución General Santander del corregimiento de Villa Colombia. Para la Institución Educativa José María Córdoba del corregimiento de Timba. La Institución Educativa Presbítero Horacio Gómez Gallo del corregimiento de Robles. La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del corregimiento de Potrerito y para la Institución Educativa San Antonio del Corregimiento de San Antonio, con el objetivo de garantizar la vida de nuestra comunidad educativa.", explicó el secretario de educación de Jamundí, Alexander Morales.

Lo que la comunidad ha manifestado a diferentes organizaciones humanitarias, es que no existe una certeza de recuperar completamente la seguridad para los niños en estos territorios en el corto plazo. Además advierten que la poca articulación con las autoridades locales, debido a la falta de comunicación, incrementan la percepción de inseguridad.



"No se ve una posibilidad de mejoría. Claro hay momentos en calma cuando no se tienen los atentados terroristas, pero igual la situación de los menores, de estar cerca de la estación de Policía no deja de ser complicada. Además no hemos sentido una presencia institucional grande, siempre se le hace un llamado a que comuniquen lo que está pasando, porque es un parte de tranquilidad. Primero terminamos las organizaciones de derechos humanos dándonos cuenta de las afectaciones que la misma institucionalidad, lo que es gravísimo", sostuvo Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.

Una de las primeras escuelas en aplicar la medida de educación remota fue la institución educativa Alfonso López Pumarejo de Potrerito, que ya ha sido afectada en varias ocasiones con los daños provocados con los explosivos lanzados desde drones

"No solamente los estudiantes, los maestros, los administrativos estamos expuestos, toda la población de esa zona está expuesta a que en algún momento le tiren una granada con un dron. Y como tiran granadas de alto poder explosivo, eso daña los techos, las ventanas, los vidrios, los equipos, el cableado eléctrico, aseguró Luz Lozano rectora de la institución.

Publicidad

Según la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en los últimos meses en la zona rural de Jamundí se han perpetrado 98 ataques con drones contra la fuerza pública, es así que en los próximos días se espera la llegada de más equipos anti drones contra diferentes tecnologías que permitan interceptar con mayor efectividad estos dispositivos.