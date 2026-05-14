Asesinan en Jamundí, Valle, a Claribel Moreno, madre de la desparecida modelo Natalia Buitrago

La comunidad del corregimiento de Río Claro, zona rural de Jamundí encontró los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes, al parecer, habrían sido atacados a disparos cuando se movilizaban en una motocicleta.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones del puente de Río Claro, cerca del sector de La Novillera.

De las víctimas únicamente se ha logrado identificar a la mujer, quien era Claribel Moreno, que ganó reconocimiento nacional en los últimos años tras denunciar el caso de desaparición de su hija, la modelo Natalia Buitrago,en agosto del año 2021, en la ciudad Cartagena.

Desde el momento de la desaparición de Natalia, su madre lideró el proceso de búsqueda tanto en la ciudad amurallada como en el resto del país. Claribel acusó a quien, en ese entonces, era pareja sentimental de Natalia, como el responsable de su desaparición.



"Una madre nunca está preparada para que le desaparezca una hija, para buscarla.

Mi hija, unos 10 días antes de celebrar su cumpleaños, el 3 de agosto, me dijo que estaba ahorrando, que quería ir a dar un paseo, que solo se iba a estar cinco días y que luego regresaba a la ciudad de Pereira, donde ya tenía un pequeño spa y convivía con el presunto Hernan Darío.

"Siete meses antes de mi hija desaparecerse, en una ocasión Hernan Darío llegó, le pegó a mi hija, y le partió el celular. Incluso, yo sabía que él le prohibía ir a mi casa, que si no iba detrás de él, que me hacían daño a mí", denunció Claribel a Blu Radio, en marzo del 2025.

En sus publicaciones, a través de las redes sociales, esta mujer denunció varias veces haber recibido amenazas, no solo ella sino varios miembros de su familia, además de haber sido objeto de intento de atentados.

Publicidad

"Inicialmente, me hicieron un atentado en Jamundí, Valle. A mi otra hija, quien era la que me ayudaba a buscar a Nata, también le hicieron un atentado. Por tal motivo, mi otra hija le tocó abandonar el país, abandonar su trabajo, irse a luchar, a guerrear indocumentada en otro país con mi nieta. Son tantos los daños que el presunto nos hizo con esta desaparición forzada, el daño no se lo hizo a mi hija Nata", indicó a través de Tik Tok, en agosto del 2025.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los detalles de este crimen ocurrido en la zona rural de Jamundí, lo que se conoce de la otra víctima es que al parecer sería otro hijo de Claribel, hermano de Natalia.