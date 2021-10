¿Qué hay detrás de la desaparición de Natalia Buitrago? Las poco alentadoras hipótesis de su mamá

Más de 50 días lleva desaparecida la modelo Natalia Buitrago, quien a mediados de agosto viajó a Cartagena por su cumpleaños y desde entonces no se volvió a saber sobre su paradero.

Su familia en repetidas ocasiones ha pedido a las autoridades que la ayuden, pues desde el miércoles 18 de agosto no se volvió a conectar por WhatsApp ni responde llamadas o mensajes de texto.

Paola Buitrago, su hermana, aseguró en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, que la última vez que habló con ella fue para felicitarla por el cumpleaños y ese día le contó que se iba para Cartagena.

“El 12 de agosto, día de su cumpleaños, la llamo para felicitarla. Me dijo que le estaba yendo bien y que se iba para Cartagena. Esa fue la última vez que tuve conexión con mi hermana”, dijo.

Además, habló sobre el novio de Natalia, quien dice desconocer el paradero de la modelo. “El novio no ha dicho nada sobre su desaparición, él no nos dijo nada. Lo que sabemos es que consiguió un abogado, pero él no se ha reportado con nosotras ni con las autoridades para hablar sobre mi hermana”, señaló.

Claribel Moreno, mamá de Natalia, aseguró a este medio radial que su sexto sentido le sugiere dos cosas: la primera, teniendo en cuenta que estaba peleando con su pareja, que él la ubicó en Cartagena y se le llevó del país; la segunda, que fue víctima de trata de personas.

“Se me vienen dos cosas a la mente: si ella estaba peleando con su pareja, de pronto, él vino, la ubicó en Cartagena y se la llevó. La otra opción es que la haya cogido una red de trata de personas y la tengan en contra de su voluntad”, dijo Claribel.

Y es que esta última posibilidad, desafortunadamente, puede ser la acertada, pues es un hecho que se presenta frecuentemente en Colombia. Así lo señaló José Gabriel Ortiz, exembajador de Colombia en México.

“No me extraña para nada. Eso se repite día a día. No es nuevo, eso se da desde hace más de 10 años. La madre me dejó abierta una posibilidad y es que la hayan sacado como si fuera un migrante más, como los miles que llegan a la frontera”, manifestó Ortiz.

