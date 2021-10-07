En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Natalia Buitrago

Natalia Buitrago

Natalia Buitrago, modelo.
Nación

Esto decía Claribel Moreno sobre el presunto responsable de la desaparición de Natalia Buitrago

Claribel Moreno, la madre que buscó incansablemente a su hija Natalia Buitrago desde 2021, fue asesinada en Jamundí, Valle, tras años de señalar a la pareja de la modelo como responsable.

Natalia Buitrago.
Nación

¿Qué hay detrás de la desaparición de Natalia Buitrago? Las poco alentadoras hipótesis de su mamá

La familia de la modelo Natalia Buitrago lleva más de 50 días sin saber de su paradero. “El 12 de agosto (…) fue la última vez que tuve conexión con ella”, dijo la hermana.

WhatsApp Image 2021-10-05 at 7.11.04 PM.jpeg
Pacífico

Familiares de modelo caleña desaparecida piden más apoyo de las autoridades en su búsqueda

Aseguran tener las pruebas de que estuvo en Cartagena, sin embargo, el fiscal investigador del caso dice que no hay indicios de que ella haya estado esa ciudad.

Natalia Buitrago.
Caribe

Modelo caleña viajó a Islas del Rosario a celebrar su cumpleaños y no aparece desde agosto

Natalia Buitrago le envió un mensaje a su mamá diciéndole que viajaría el 18 de agosto y desde entonces no saben nada de su paradero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad