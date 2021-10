Modelo caleña viajó a Islas del Rosario a celebrar su cumpleaños y no aparece desde agosto

El pasado 13 de agosto Natalia Buitrago, una modelo y esteticista caleña, habría salido de su casa en Pereira, Risaralda, para celebrar su cumpleaños número 22 en Cartagena.

A través de WhatsApp, la joven le reportó a su mamá la llegada a la ciudad heroica y cuatro días después le dijo que se iría junto a unas amigas a las Islas del Rosario.

“Me contó que estaba ahorrando para irse a celebrar su cumpleaños a Cartagena. El día 17 de agosto me escribió desde Cartagena y me dijo que a una amiga le habían regalado un paseo a Islas del Rosario, y que iban a estar cuatro o cinco días El día 18, que salen a coger la lancha, me escribió: ‘má, ya nos vamos’, ese fue el último mensaje que recibí de mi hija”, relató Claribel Moreno, quien desde entonces con denuncias a la Policía y la Fiscalía, y viajes entre Cartagena y Pereira, busca dar con el paradero de Natalia.

La angustiada madre, que asegura que este no es un comportamiento normal en su hija, quien todo el tiempo está en contacto con su familia, señaló que hasta el momento la única respuesta que ha recibido de las autoridades es que a Natalia no la pueden buscar en Cartagena porque no hay ninguna prueba de que ella haya estado en la capital de Bolívar.

“El fiscal investigador del caso dice que él no la puede buscar en Cartagena porque no hay pruebas, ni indicios de que ella haya estado en Cartagena, pero a mi hija no se la pudo haber tragado la tierra. Yo la he buscado en Pereira, he viajado a Cartagena, he ido a entregar información al fiscal, pero no se ve ningún resultado”, contó.

Publicidad

Sin embargo, dice con firmeza Claribel que sí existen pruebas del paso de Natalia por Cartagena.

“Yo estoy moviendo cielo y tierra para encontrar a mi hija. Nosotros logramos encontrar dos videos que mi hija hizo con su celular y los publicó. Logramos recuperar esos dos videos y los tenemos como prueba, así que una vez más me voy a Cartagena para ver si logramos que las autoridades allá nos puedan ayudar”, contó.

La familia de Natalia también pide que se investigue al novio de la joven, con quien mantenía una relación sentimental hace cinco años y con quien convivió durante los últimos meses en Pereira.

“Su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto y que ese fue el último día que él se vio con ella, pero este señor en ningún momento nos ha ayudado con su búsqueda y lo que nos dijo fue viajó a otro país y buscó un abogado que lo defendiera a él, más no para que ayudara con la búsqueda de mi hija”, aseguró la madre.

Paola Buitrago, hermana de Natalia, dijo por su parte que con los días crece la desesperación para todos los miembros de su familia, ya que no tienen ninguna información sobre lo que ocurrió con la joven modelo.

“Ya mi hermana va para dos meses de desaparecida y la Fiscalía no nos dicen nada, no sabemos en qué va la investigación, sí han hablado con el señor que era su pareja, si es verdad que salió del país, no nos dicen nada”, relató.

Publicidad

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: