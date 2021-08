Extraña desaparición de soldado en Escuela de Logística de Bogotá

Angie Beltrán, madre del soldado Javier Estiven Sánchez, que cumple 16 días desaparecido, denunció que su hijo fue visto por última vez en la Escuela de Logística de Bogotá. La mujer asegura que no ha tenido mucha ayuda de las Fuerzas Militares para lograr su ubicación.

“Hago el llamado para que el Ejército me dé respuesta me escuche y por favor me ponga se ponga la mano en el corazón y sepa lo que estoy sufriendo”, dijo a BLU Radio.

Beltrán vio a su hijo por última vez el sábado14 de agosto, día que se encontraba de licencia. El domingo 15 de agosto, según explicó la mujer, regresó a las instalaciones militares a cumplir con su presentación.

“Él en su batallón estaba prestando guardia, el lunes 16 de agosto. Me llaman el martes que mi hijo ya no aparecía en las instalaciones”, agregó.

La familia del joven asegura que él había comunicado a una amiga vía celular que había sido castigado por superiores durante ese fin de semana. Sus seres queridos reclaman acciones prontas de los oficiales a cargo de la unidad militar para lograr su ubicación.

“Qué me respondan qué pasó realmente. Mi hijo no se perdió o se desapareció en mi casa, se desapareció en las instalaciones del batallón. Llevo 16 días en está angustiosa búsqueda y no sabemos nada”, relató.

El Ejército, a través de un comunicado, se refirió a este caso, asegurando que se está ayudando en los procesos de búsqueda del joven soldado.

“En hechos que son materia de investigación, el pasado martes 17 de agosto de 2021, se reportó la ausencia del SL18 Javier Steven Sánchez Beltrán, quien presta su servicio militar en la Escuela de Logística, ubicada en la localidad de San Cristóbal sur, Bogotá”, dice la comunicación.

En la comunicación, la Dirección del Centro de Educación Militar del Ejército se explica que se avisó a la familia una vez se reportó que el soldado no fue hallado en la unidad militar.

“De inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad y búsqueda dispuestos por la institución para atender esta clase de situaciones. En tal sentido, desde el primer momento se han realizado en los barrios aledaños y en los predios cercanos diferentes acciones tendientes a localizarlo. La familia del soldado fue informada de la situación desde la misma mañana del martes 17 de agosto, y se le ha brindado todo el apoyo y acompañamiento institucional”, aclaran.

La Fiscalía activó los planes de búsqueda con un equipo especializado. Si usted tiene información sobre el paradero de Javier Estiven Sánchez Beltrán, puede comunicarse al 311 5511341 o la línea de emergencias 123

