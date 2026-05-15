Esto decía Claribel Moreno sobre el presunto responsable de la desaparición de Natalia Buitrago

El hallazgo del cuerpo de Claribel Moreno en el corregimiento de Río Claro pone un trágico cierre a la lucha de una mujer que, durante más de cuatro años, enfrentó amenazas por denunciar la desaparición de su hija. Moreno fue atacada a disparos mientras se movilizaba en motocicleta, en inmediaciones del puente de Río Claro, confirmaron las autoridades locales. Su voz fue fundamental para visibilizar el caso de Natalia Buitrago Moreno, la modelo caleña de la que no se tiene rastro desde agosto de 2021.



Quién es Hernán Darío Jiménez y por qué lo acusaba Claribel Moreno

Desde el inicio de la investigación, Claribel Moreno señaló a Hernán Darío Jiménez, pareja sentimental de Natalia, como el principal sospechoso. En declaraciones entregadas a Blu Radio, la madre relató episodios de violencia previos: "Siete meses antes de mi hija desaparecerse, en una ocasión Hernán Darío llegó, le pegó a mi hija y le partió el celular". Según Moreno, el hombre ejercía un control posesivo, prohibiéndole visitas familiares bajo amenazas: "Si no iba detrás de él, me hacían daño a mí".

Moreno cuestionó la falta de colaboración de Jiménez tras la desaparición en Cartagena. "Este señor en ningún momento nos ayuda con su búsqueda. Él decidió viajar a otro país y buscó un abogado que lo defendiera", afirmó en 2021. Para la madre, su conducta errática y el hecho de que Natalia conviviera con él en Risaralda antes del viaje eran pruebas suficientes de su implicación.

La búsqueda de la verdad le costó a la familia Moreno su seguridad. En sus últimas intervenciones, Claribel denunció haber sido objeto de atentados en Jamundí, situación que también afectó a su otra hija, quien debió abandonar el país para proteger su vida. "Son tantos los daños que el presunto nos hizo con esta desaparición forzada", manifestó Moreno en agosto de 2025 a través de sus canales digitales. Las autoridades investigan ahora si el asesinato de Claribel guarda relación directa con sus constantes denuncias judiciales y el paradero de Natalia.