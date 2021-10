Familiares de modelo caleña desaparecida piden más apoyo de las autoridades en su búsqueda

Ya son casi dos meses en los que aún es un misterio el paradero de Natalia Buitrago, una joven modelo, caleña, de 22 años, que desde febrero se radicó por temas laborales en la ciudad de Pereira.

Para celebrar su cumpleaños, el pasado 12 de agosto la joven viajó a Cartagena, pero desde el 18 de ese mes su familia no tiene contacto con ella.

"El 17 de agosto le dijo a mi mamá, mañana me voy para Islas del Rosario a un hotel muy bonito con unas amigas. Mi mamá le dijo que mucho cuidado porque había escuchado que allá robaban mucho y era inseguro. Ella le dijo a mi mamá que no se preocupara porque allá iba a estar sin señal y no podía contactarse con ella", aseguró Paola Buitrago, su hermana mayor.

La denuncia de la desaparición de Natalia se encuentra en Pereira y, según manifiesta su hermana, fiscal investigador del caso dice que no la puede buscar en Cartagena porque no hay pruebas, ni indicios de que ella haya estado esa ciudad, sin embargo, su familia asegura que sí existen pruebas del paso de Natalia por estas playas.

"Como mamá hemos estado investigando a fondo y hemos encontrado pruebas que dan 100% por efectivo quien la llevó, quien la engañó, por eso mi mamá está en Cartagena", agregó Paola.

Afirma que no se atreve a asegurar que la expareja de su hermana, con quien llevaba 5 años, tenga que ver con su desaparición, pero las versiones que entrega acerca de la última vez que la vio son muy confusas.

"Mi corazón de hermana me dice que él tiene que ver con la desaparición de Natalia, aunque no puedo juzgarlo 100%. Él dice que discutieron desde el 3 de agosto, que no sabe de ella desde ese día, pero yo vi estados en las redes sociales de mi hermana que demuestran que ellos siguieron juntos después de esa fecha. Él no quiere colaborar, me dicen que él está en México y que contrató un abogado para defenderse", explicó la familiar de Natalia.

Hacen un llamado desesperado a las autoridades

"Que las autoridades pongan su granito de arena con las herramientas que ellos tienen y nos ayuden con todas las pruebas que le hemos dado para que ella aparezca con vida", dijo Paola.

La familia de Natalia espera tener pronto información de su paradero. Su madre ha viajado a Pereira y en las últimas horas se desplazó a Cartagena con la esperanza de encontrarla.

Natalia Buitrago tiene 22 años, es caleña, pero criada en el municipio de Jamundí, Valle. Desde muy pequeña se enfocó en el modelaje y la actuación, estudio en academia. Es esteticista y ha participado en diferentes campañas publicitarias y videos musicales.

