Conflicto armado dificulta procesos de restitución de tierras en Jamundí, advierte la URT

El director seccional del Valle del Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras, Jorge Vásquez, advirtió que la compleja situación de orden público que enfrenta Jamundí está dificultando el avance de los procesos de acceso y restitución de tierras para comunidades campesinas e indígenas del municipio.

Según explicó el funcionario, en Jamundí existe un alto número de solicitudes relacionadas con restitución de tierras. Sin embargo, las condiciones de seguridad han impedido el ingreso de equipos técnicos a varias zonas rurales debido a la presencia de grupos armados.

“En este municipio se nos ha dificultado el ingreso de los equipos catastrales y topográficos y otros funcionarios, especilamente por el tema del conflicto armado que se vive en esta zona, pero a pesar de esto nuestros equipos sociales han ingresado a hacer entrevistas, a entrevistarse con las comunidades, con tanto campesinas como indígenas, a pesar de los temas de seguridad”, señaló Vásquez.

El director seccional también aseguró que actualmente se vienen articulando acciones con alcaldías, organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo para facilitar el ingreso progresivo del resto de equipos técnicos y continuar con los procesos de restitución de derechos territoriales en esta zona del Valle del Cauca.



“Venimos buscando muchas acciones con las alcaldías, con la Defensoría del Pueblo, con otras organizaciones campesinas, las mismas comunidades y organizaciones sociales de Jamundí para poder ingresar a territorio. Pero queremos decirles que nosotros no estamos para quitarle la tierra a nadie, sino que, al contrario, para restituirle sus derechos territoriales”, manifestó.

Finalmente, Vásquez reiteró que la entidad busca garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto y avanzar en los diálogos necesarios para poder intervenir en los territorios donde actualmente existen restricciones de seguridad