Ataque con drones contra la Fuerza Pública en zona rural de Jamundí completa tres días consecutivos

El municipio de Jamundí, Valle del Cauca, volvió a ser escenario de hostigamientos armados en la zona rural. En las últimas horas, la estación de Policía del corregimiento de Robles, fue atacada mediante el lanzamiento de más de 17 artefactos explosivos desde drones, presuntamente por integrantes de las disidencias de las Farc.

Este sería el tercer día consecutivo de ataques dirigidos contra la fuerza pública en el municipio. Las acciones han sido atribuidas al frente “Jaime Martínez”, uno de los grupos armados ilegales que operan en esta región del suroccidente colombiano.

A pesar de la intensidad del ataque, las autoridades informaron que hasta el momento no se registran personas heridas. Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector rural, quienes temen una escalada de violencia en la zona.

La fuerza pública se mantiene desplegada en el área como parte de un plan de defensa, con el objetivo de repeler los ataques y garantizar la seguridad de la población civil. Las autoridades no descartan que se refuercen las operaciones militares en el territorio en los próximos días, mientras se evalúa la magnitud de los recientes hostigamientos.