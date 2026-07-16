Ocupan bienes a miembros del Clan del Golfo en el Bajo Cauca y Valle de Aburrá por $ 14.000 millones

Golpe a las finanzas criminales del Bajo Cauca antioqueño. Autoridades ocuparon 52 bienes en los municipios de Caucasia, Nechí, Envigado y Sabaneta, avaluados en más de $14.000 millones y que pertenecen a miembros del Clan del Golfo.

La operación judicial se desarrolló en cuatro municipios de Antioquia, debilitando la capacidad económica y logística de la estructura criminal Uldar Cardona Rueda. Los bienes ocupados, entre ellos inmuebles y otros activos, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas y quedaron a disposición de las autoridades.

La tarea fue adelantada por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación logrando la ocupación con fines de extinción del derecho de dominio de 52 bienes muebles e inmuebles en los municipios de Caucasia, Nechí, Envigado y Sabaneta.

“Estos bienes están avaluados en aproximadamente 14.100 millones de pesos. Los activos pertenecerían a un cabecilla o un presunto cabecilla financiero de la estructura Uldar Cardona Rueda. Y los bienes pues son adquiridos con temas de recursos de extorsión y narcotráfico principalmente”, aseguró el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia



Durante la investigación se estableció que algunos de los inmuebles presuntamente eran utilizados como lugares de descanso por este integrante de la estructura criminal y su núcleo familiar, así como para el resguardo temporal de otros integrantes de interés para las autoridades.

Las autoridades recalcan que este resultado representa una afectación directa a las finanzas criminales de esta estructura delincuencial, al debilitar su capacidad económica, logística y de expansión, impidiendo que recursos presuntamente obtenidos de actividades ilícitas continúen siendo utilizados para fortalecer su accionar delictivo.