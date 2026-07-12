Señalan al Clan del Golfo de estar detrás de desmanes en Segovia, Antioquia; piden refuerzo de UNDMO

Se cumplen cerca de 12 horas desde que el municipio de Segovia es el epicentro del conflicto en el departamento luego de que mineros informales tomaran las vías de hecho para rechazar una intervención de las autoridades. Estos hechos dejan un muerto, dos heridos y seis vehículos incendiados.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó en su cuenta de X que, “los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos contra la minería ilegal. Respaldamos las acciones judiciales y de la fuerza pública”.

Según el mandatario detrás del accionar criminal de las últimas horas hay interés económicos del Clan del Golfo y por ello se hizo un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y tratar de contener esta situación que ha generado zozobra en el Nordeste antioqueño.

Tras finalizar el Consejo de Seguridad por la crítica situación en Segovia, Antioquia, los entes departamentales le pidieron a la Alcaldía elaborar un decreto con medidas administrativas como, por ejemplo, la restricción de parrillero. #VocesySonidos — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 12, 2026

Dentro de las conclusiones de la reunión, está la solicitud a la Alcaldía de Segovia de elaborar un decreto con medidas administrativas como, por ejemplo, la restricción de parrillero. También se hizo una solicitud para que la Policía Antioquia amplíe sus capacidades en la zona, especialmente con hombres de la UNDMO para poder contener las protestas.



Asimismo, durante la reunión de seguridad se solicitó la coordinación inmediata de la Brigada 14 y la Brigada 19 del Ejército Nacional para evitar bloqueos en las vías del Nordeste antioqueño en donde persisten cuatro bloqueos en los accesos al Segovia con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta.

Rendón publicó un video en donde se logra apreciar a varias personas ocultando su rostro y tratando de bloquear las vías del municipio para evitar la respuesta de las autoridades en lo que el mandatario ha calificado como, “instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal”.