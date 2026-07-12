Un muerto y dos heridos deja operativo contra la minería ilegal en Segovia, Antioquia

La madrugada de este domingo fue el escenario de un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública y supuestos mineros informales en zona rural del municipio de Segovia en donde en medio de un operativo contra la ilegalidad se reportaron alteraciones al orden público.

Una vez la Dirección Nacional de Carabineros llegó al Nordeste antioqueño y comenzó con los procedimientos, la comunidad que, al parecer, trabajaba de manera irregular dentro de socavones se resistió de manera violenta, lo que ocasionó la reacción inmediata de la Policía Nacional.

En medio de la tensión, los gases lacrimógenos se hicieron presentes en el lugar y por ello decenas de personas de las zonas aledañas al lugar de la intervención se vieron afectadas, entre ellos, adultos mayores y menores de edad que salieron en la madrugada de sus casas para evadir la confrontación.

#EnDesarrollo Caos en Segovia, Antioquia: una persona muerta y dos gravemente heridas deja operativo contra minería ilegal. Adultos mayores y niños resultaron afectados por gases lacrimógenos, mientras que bomberos fueron golpeados por supuestos mineros informales. #VocesySonidos pic.twitter.com/mlQaq0R5zV — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 12, 2026

Wilson Plata, comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Segovia, indicó que al llegar al lugar para ayudar en la evacuación de los afectados, varios de sus hombres fueron agredidos por la misma comunidad.



"Llegando al barrio Taparal, son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos físicamente. No estamos en ningún conflicto armado, somos neutrales", indicó el uniformado.

La información que se ha conocido hasta ahora es que una persona murió y otra resultó gravemente herida producto de las confrontaciones. Aunque la situación está controlada, sigue en ejecución la operación que busca afectar la economía ilícita de la minería, así como la ocupación irregular de socavones de algunas empresas con presencia en el Nordeste antioqueño.

Además, se espera definir con exactitud los daños materiales que dejaron los desmanes, ya que en redes sociales se han hecho virales algunas imágenes en donde se logra evidenciar lo que serían algunas oficinas de una empresa minera quemadas por lo que serían los informales en el municipio de Segovia.