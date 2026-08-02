Una ausencia laboral reveló un macabro asesinato: el cuerpo estaba en el baño de su casa

La ausencia de Arelis María Bertel Hernández en su lugar de trabajo fue la primera señal de que algo no estaba bien. La mujer, de 41 años, laboraba en el área de oficios varios de un instituto de salud en Medellín y, al no presentarse a su jornada ni responder las llamadas, sus compañeros avisaron a la empresa y posteriormente a sus familiares. Horas después, su hija la encontró sin vida en el baño de su vivienda, en el municipio de Itagüí, Antioquia.

El hallazgo ocurrió sobre las 8:00 de la noche del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio San José. De acuerdo con las autoridades, la joven ingresó al inmueble con ayuda de una empresa de cerrajería tras no lograr comunicarse con su madre durante varias horas.

¿Qué se sabe del asesinato de Arelis María Bertel Hernández?

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y establecieron que la víctima presentaba dos heridas ocasionadas con arma blanca: una en el abdomen y otra en la espalda, a la altura del cuello.



Las primeras investigaciones indican que, la noche anterior al hallazgo, un hombre ingresó a la vivienda junto con la mujer. Cámaras de seguridad del sector registraron que esa persona abandonó el inmueble unas horas después y huyó con rumbo desconocido.

Las autoridades avanzan en las labores para identificar al responsable y establecer cuál fue el móvil del crimen.

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¿Qué hipótesis investigan las autoridades?

Los investigadores analizan diferentes líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Entre las principales hipótesis se encuentran:



Un posible feminicidio.

Un intento de hurto.

La participación del hombre que ingresó a la vivienda la noche anterior.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, informó que desde el momento en que se conoció el caso se activó la ruta de investigación. "Se activó la ruta de investigación con todas las autoridades pertinentes y las capacidades tecnológicas para dar con el paradero de esta persona", señaló el funcionario.

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¿Hay recompensa por información sobre el responsable?

La Alcaldía de Itagüí anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al presunto responsable del homicidio.

Por su parte, la secretaria de Familia de Itagüí, Leidy Yohana Castaño Vanegas, indicó que no existían denuncias ni solicitudes de medidas de protección por parte de la víctima o de sus familiares relacionadas con situaciones de riesgo.

Los allegados de Arelis María también manifestaron que desconocían conflictos con alguna pareja o expareja, por lo que aseguran que las circunstancias del crimen son un misterio.

Con este caso, la cifra de mujeres asesinadas en Antioquia ascendió a 70 en lo corrido del año. Según las autoridades departamentales, cerca del 45 % de estos hechos podrían estar relacionados con presuntos feminicidios, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de cada uno de los casos.