Con millonaria recompensa buscan esclarecer crimen de una mujer en Itagüí, Antioquia

Hay consternación en el municipio de Itagüí tras el reporte de un nuevo hecho violento contra las mujeres y sobre el cual las autoridades ya adelantan las respectivas investigaciones.

La víctima fue identificada como Arelis María Bertel, de 51 años de edad, quien fue hallada sin vida en el baño de su vivienda del barrio San José y con heridas por arma cortopunzante a la altura de la espalda y el abdomen.

Familiares de la mujer oriunda del departamento de Córdoba llegaron hasta el inmueble luego que notaran con extrañeza su ausencia en su lugar de trabajo donde se desempeñaba como empleada de oficios varios.

Según el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, las primeras hipótesis sobre lo ocurrido señalan a un hombre que fue visto ingresando al inmueble en la noche del pasado martes y un par de horas después salió del lugar.



"Aseguramos no ser inferiores hasta este reto que nos obliga a dar con el paradero de esta persona. Acá, toda la institucionalidad acompañando la familia y activando las rutas para la judicialización", declaró Otálvaro.

Para dar con el paradero del presunto responsable y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, la administración de esa localidad del sur del Valle de Aburrá ya anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información al respecto.

Lo ocurrido con Bertel, sobre quien no había denuncias previas de hechos de violencia o amenazas, enciende las alertas entre las autoridades pues ya son 70 los crímenes de mujeres durante 2026 en Antioquia, cuatro casos más que los reportados durante el mismo periodo del año anterior.