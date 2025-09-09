Prefiero negociar con los criminales cuando estén arrodillados: alcalde Alejandro Char

El alcalde Alejandro Char se pronunció sobre las negociaciones que adelanta el Gobierno nacional con los líderes de las bandas delincuenciales de Los Pepes y Los Costeños.

El mandatario indicó que, a pesar de que respeta la intermediación que viene haciendo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, con el proceso de paz del Gobierno, no está de acuerdo con tener que doblegarse ante los criminales.

Char fue enfático en afirmar que “prefiere negociar con los criminales cuando estén arrodillados”.

“Yo quiero mucho a mi gobernador, pero yo prefiero negociar cuando estén arrodillados, porque son unos delincuentes y yo camino por los barrios y están cooptando a nuestros pelaos y entonces los sacan del colegio y le ofrecen $3 millones y siguen delinquiendo desde las cárceles”, dijo.

Las declaraciones fueron dadas en medio del Foro Semana por Colombia, realizado por la Revista Semana en Barranquilla.

Indicó que, como mandatarios, tienen la inteligencia y la autoridad suficientes para negociar una paz, pero no sobre las condiciones de los cabecillas de estas estructuras criminales, sino las condiciones de las autoridades.

Publicidad

“Ese no es el país que nos merecemos y queremos mostrarles a nuestros hijos. Un Gobierno arrodillado, atornillado en el suelo y que las bandas delincuenciales sean las que nos ponen las condiciones, entonces, ¿Dónde está el Estado?, el Gobierno. La gente votó por nosotros porque nos creyó y resulta que ahora estamos esperando que ellos nos llamen a negociar”, enfatizó.

Indicó que, para combatir la delincuencia, se tiene que estar en las esquina y tener una oferta laboral para los jóvenes.