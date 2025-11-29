Comercio en Barranquilla celebra llegada de la final de la Copa Sudamericana 2026

La llegada de la final de la Copa Sudamericana 2026 mantiene ilusionados a todos los barranquilleros, sobre todo a comerciantes que prevén un gran movimiento económico en todos los sectores y hasta proponen iniciar las gestiones desde estos momentos para dejar una buena impresión.

El director de la Asociación Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) en Atlántico, Orlando Jiménez, habla de una cifra preliminar de 50.000 visitantes y agrega que la expectativa de los turistas también se relaciona con saber qué está pasando en la ciudad.

“Estos eventos están llegando a la ciudad precisamente por la expectativa que genera el Atlántico, muchas personas quieren venir a conocer lo que está pasando en Barranquilla. Tenemos mucho que demostrar y ante todo que saldremos adelante. Seguramente, la final traerá visitantes que dinamizarán la economía y ayudarán al turístico, hotelero, comercial y hasta el transporte. Estamos a otro nivel”, dijo inicialmente.

“Desde el comercio se forma una emoción por saber que estamos jugando un papel importante no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Se debe empezar a analizar de qué forma nos organizamos para que las personas vengan y se lleven una buena impresión de los que atienden a los visitantes, vendedores ambulantes, estacionarios, taxistas, hoteles, camareros, de todos los que prestan servicio. Hay que estar a la altura. Cliente satisfecho trae otro cliente”, agregó.



La postulación de Barranquilla ante la Conmebol venía trabajándose desde hace 11 meses según lo dicho por el alcalde Alejandro Char en una nota con El Heraldo, mandatario que además habla de un movimiento económico cercano a los 60 millones de dólares durante la cita futbolera.

"Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.

Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.

"Sabemos el amor del barranquillero, el colombiano y todos por el fútbol sudamericano. Al igual que sabemos el cariño de los sudamericanos por esa ciudad tan bella", dijo Domínguez.

En ese orden de ideas, la arenosa respirará fútbol en noviembre de 2026 cuando reciba a los dos mejores equipos de ese torneo, los cuales se definirán en el transcurso de ese año.