En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Madre e hija desaparecidas en Barranquilla: sospechoso contará su versión y surge otra hipótesis

Madre e hija desaparecidas en Barranquilla: sospechoso contará su versión y surge otra hipótesis

Blu Radio conoció que la investigación es considerada como prioritaria en estos momentos entre las autoridades de la capital del Atlántico.

Lugar en el que reside Dayana Carolina Ochoa en el barrio Mequejo, en Barranquilla.
Lugar en el que reside Dayana Carolina Ochoa en el barrio Mequejo, en Barranquilla.
Cortesía
Por: José Palma
|
Actualizado: 27 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad