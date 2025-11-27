Madre e hija desaparecidas en Barranquilla: sospechoso contará su versión y surge otra hipótesis

Para este jueves se espera la designación de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación con el fin de escuchar en versión libre a Luis Carlos Vengoecha, el hombre de 45 años que es señalado como el principal sospechoso de la desaparición de su pareja sentimental Dayana Carolina Ochoa Ochoa y su hija de 10 años, en un caso que ha estremecido a toda Barranquilla.

Blu Radio conoció que la investigación es considerada como prioritaria en estos momentos entre las autoridades de la capital del Atlántico, por lo que hay expectativa ante el testimonio de este compañero sentimental, quien decidió asistir al encuentro al lado de su abogado.

Del mismo modo, con el pasar de los días surgen nuevas hipótesis alrededor de la posible desaparición, puesto que, de no dar con el paradero de Dayana y su hija, se emitirán circulares rojas ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con el fin de extender los rastreos hasta las fronteras y evaluar una también posible trata de personas.

En el barrio Me Quejo, donde vivían las mujeres, ya fueron suspendidas las excavaciones, tanto de la Fiscalía como por la comunidad, sin hallazgo alguno de Dayana o de su hija, aunque sus hermanas señalan una zona enmontada que colinda con el patio de la casa y que podría ser potencialmente explorada con ayuda de los vecinos.



Las versiones que hablan de un olor fétido que estuvo en el barrio hace unas semanas también coincide con una matazón de reses que hubo en cercanías, por lo que no se descarta que su presencia en el sitio comience a desvirtuarse.

Sin embargo, uno de los fiscales a cargo del caso solicitará un estudio con luces forenses para verificar si hay rastros de sangre en el lugar.

La hermana de la víctima, Mayra Alejanda Ochoa, declaró que tiene pocas esperanzas de encontrarlas con vida, pero no entiende como todas las pertenencias de su hermana y su hija están en la casa, hasta sus documentos.

“Algo tuvo que haber pasado. Mi hermana no salió de su casa, porque ahí están todas sus cosas; sus documentos, sus papeles, su ropa, todo está allí. Revisé todo, incluso hasta ropa sin estrenar. La niña de la escuela supuestamente y que la sacaron por mensajes de texto. Ni si quiera fue a buscarle sus papeles, cuando ella no es así”, alcanzó a decir.