Capturaron en Medellín a panameño buscado con circular roja de Interpol

Autoridades en la capital antioqueña siguen actuando contra delitos transnacionales y la presencia de personas requeridas por la justicia a nivel mundial. Este es el caso de un ciudadano panameño que en las últimas horas fue dejado a disposición de la Interpol por parte de Migración Colombia.

La situación se produjo luego de que esta persona llegara hasta las instalaciones de la entidad en la Regional Antioquia - Chocó para realizar un trámite rutinario de solicitud de salvoconducto.

Tras la verificación de identidad y antecedentes, las autoridades advirtieron que sobre él estaba vigente una notificación roja de Interpol por el delito de estafa agravada, conducta que habría cometido en su país.

Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia, indicó que tras establecer contacto con el enlace de la Interpol en la capital antioqueña, el ciudadano quedó en su poder siguiendo los respectivos protocolos de seguridad.



"Migración Colombia puso a disposición de la Policía Nacional a un ciudadano panameño requerido por las autoridades y con circular roja de Interpol por el delito de estafa agravada. Durante labores de verificación, nuestros oficiales de migración evidenciaron dicha alerta y pusieron a este ciudadano a órdenes de las autoridades colombianas", dijo la funcionaria.

Migración Colombia destacó que con este tipo de acciones siguen generando confianza y seguridad para que ni la ciudad ni el país se conviertan en escondite para personas requeridas por la justicia en otros lugares del mundo.

El panameño capturado podría enfrentar en su país una condena de hasta 10 años, dependiendo de las circunstancias en la comisión del delito.