En menos de 2 años, Interpol capturó a 39 personas con fines de extradición en Medellín

La lucha de las autoridades en Medellín contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la trata de personas ayudó para que la capital de Antioquia fuera la primera sede en Colombia del Encuentro Internacional Operación Liberterra II, liderado por Interpol y que cuenta con la participación de autoridades de control, organismos internacionales, representantes de Estados Unidos y la Fuerza Pública.

Durante la reunión se tratarán diferentes temas, entre ellos, la importancia que ha tenido para la ciudad la instalación de una sede de la Interpol con la que se ha consolidado la seguridad y la lucha contra diferentes delitos cometidos por extranjeros en la capital de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que tener a la Interpol en la ciudad les ha permitido capturar en dos años, casi la mitad de las personas que antes capturaban en cinco años.

"Vamos con toda. Solo entre 2024 y 2025 se han generado de parte de Interpol con Policía, con Fiscalía, estamos hablando de más de 39 capturas. En cinco años se habían generado 65, o sea, se están dando golpes importantes", explicó el mandatario.

El evento que dura tres días contará con la presencia activa de la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control que buscarán establecer algunos compromisos inmediatos en la judicialización, investigación y cooperación técnica en la lucha contra la delincuencia internacional.

Explican desde Medellín que otro de los objetivos de Liberterra II es poder identificar las redes criminales que trascienden fronteras y que han llegado hasta Antioquia para delinquir de diversas maneras.