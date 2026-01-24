“Ojalá otras ciudades sigan el ejemplo del Metropolitano de Barranquilla”: Gabriel Jesurún

Hasta el estadio Metropolitano de Barranquilla llegó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, para verificar de primera mano cómo avanzan las obras de remodelación que dejarán a este recinto con una capacidad superior a los 60.000 espectadores.

El dirigente afirmó tener mucho optimismo, pues “el crecimiento del fútbol nacional siempre va acompañado del crecimiento de la infraestructura” y, por ende, del espectáculo.

“Estamos próximos a tener el estadio con mayor capacidad del país. Un estadio que, por arraigo y mérito propio, se ha ganado el derecho de ser la sede de la Selección Colombia, aunque reconocemos que es de todo el país. Ojalá otras ciudades, creo que Medellín lo planea hacer y Bogotá también, sigan el ejemplo de Barranquilla. Necesitamos que los escenarios del país crezcan, porque hoy la demanda de espectáculos es grandísima”, dijo Jesurún.

Estadios Metropolitano. Blu radio.

El alcalde Alejandro Char, que también estuvo durante el recorrido, informó que la totalidad de la grama del Metropolitano ya fue retirada y ya se inició con la etapa de excavación y demolición.



Tanto Char como Jesurún también visitaron el complejo deportivo de la Selección Colombia, ubicado en la urbanización Alameda del Río, y aseguraron que hay grandes avances en el hotel, que será entregado en un mes aproximadamente.