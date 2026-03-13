Cárcel para hombre señalado de abusar de su hijastra de 10 años y dejarla embarazada en Montería

Un juez en Montería tomó la decisión en las últimas horas de enviar a prisión a un hombre señalado de aprovechar su rol de padrastro para acercarse a una menor de solo 10 años y abusar en reiteradas ocasiones de ella.

La Fiscalía le imputó los delitos acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados, por vejamenes que se registraron según indica la autoridad desde el año 2017 hasta el 2021.

“Por solicitud de una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Córdoba, un juez impuso medida de aseguramiento intramural a un hombre presuntamente responsable en los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados”, informó la autoridad a través de un comunicado en sus plataformas oficiales.

“Labores de policía judicial determinaron que la menor, al parecer, vendría siendo víctima de vejámenes sexuales por parte de su padrastro. Se presume que el procesado se habría aprovechado de su cercanía con la joven”, agregaron.



Dice el ente acusador que producto de esos abusos sexuales la niña quedó en embarazo cuando tenía 10 años, y en la actualidad tiene un hijo.

Los episodios al parecer tuvieron lugar en el barrio La Palma en Montería, mismo sitio en el que el procesado fue interceptado por las autoridades esta semana, exactamente el pasado lunes 9 de marzo.