En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cárcel para hombre señalado de abusar de su hijastra de 10 años y dejarla embarazada en Montería

Cárcel para hombre señalado de abusar de su hijastra de 10 años y dejarla embarazada en Montería

La Fiscalía le imputó los delitos acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados.

Presunto abusador Montería.png
Hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 10 años.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad