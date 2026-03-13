Desde música hasta deportes: los mejores planes para este fin de semana en Antioquia

Deporte, literatura y música hacen parte de la oferta cultural de este fin de semana en Antioquia, con eventos que tendrán como epicentro varios municipios por fuera del Valle de Aburrá y actividades pensadas para toda la familia.

Uno de los eventos principales se realizará en El Retiro con la tercera edición del Festival de Animación, que contará con invitados internacionales y actividades hasta el próximo domingo.

Andrés Valencia, responsable del Festival de Animación, amplió detalles de la programación del evento: "Tendremos proyección de más de 16 largometrajes internacionales, 3 nominados al premios,- Además, 26 cortometrajes iberoamericanos en competencia y una programación maravillosa de charlas, talleres y conferencias", adelantó.

También en el Oriente, Rionegro tendrá el cierre de la versión 21 de la Clásica de Ciclismo Santiago de Arma.



En el Nordeste, Cisneros vivirá este domingo, desde las once de la mañana, el gran encendido de su locomotora ocho, la única a vapor funcional en el país.

Sebastián Restrepo, coordinador de turismo del municipio, amplió detalles de lo que podrán disfrutar los visitantes en este espacio: "Vamos a poder ser testigos de lo que fue el desarrollo para el ferrocarril del departamento y el desarrollo de su economía. Desde las 2 de la tarde se va a poner en marcha y va a recorrer su vía férrea principal", explicó.

En la subregión del Norte, Carolina del Príncipe vivirá durante hoy y mañana su Festival de Literatura.

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Medellín también recibirá, desde este sábado, el Festival de la Silleta, evento que con epicentro en el corregimiento de Santa Elena, tendrá dentro de su programación exhibiciones de los diferentes tipos de silletas y de las flores más utilizadas en su elaboración, además de oferta de productos agrícolas y artesanías de la zona.



Programación musical en Medellín

Por otra parte, Medellín será el epicentro musical del departamento durante el segundo fin de semana del mes. Primero en el Teatro El Tesoro con la presentación de “El Gran Salón, fiesta cabaret”, de la artista antioqueña Vivi Osorio, una puesta en escena que reúne a más de 30 artistas entre cantantes, bailarines y músicos.

"El cabaret no es solo un formato: es una forma de habitar la escena, es cercanía, emoción y memoria viva. Queremos que el público sienta que entra a un salón donde la música y el teatro se mezclan para celebrar", indicó la artista Osorio.

Finalmente, el domingo será el turno de Miguel Bosé que llegará con su 'Importante Tour' a La Macarena, donde se estará presentando desde las 9:00 de la noche.