Presidente de Ecuador dice que aranceles a Colombia "no son un ataque a un país hermano"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este martes que las salvaguardias impuestas a Colombia por la supuesta " falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico, "no es un ataque a un país hermano".

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: AFP

La guerra comercial entre ambos países comenzó el pasado miércoles, cuando Noboa anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, y en respuesta, Bogotá señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.

Además, Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), en "reciprocidad" a la decisión de Bogotá de suspender la venta de energía.

Energía eléctrica en Colombia. Foto: RG Distribuciones.

En una entrevista con el diario Metro publicada este martes, Noboa dijo que aplicó las salvaguardias "porque no podemos seguir esperando".



"El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico. Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando", sostuvo.

Añadió que esta "inacción obligó al Estado a invertir más recursos en la zona. El narcotráfico trajo violencia y muerte. Actuamos para proteger al país".

"No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza", recalcó.

Ecuador dice que Colombia "no está haciendo nada" para controlar el narcotráfico en la frontera Fotos: suministrada / AFP

Publicidad

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico.

Esta semana podría concretarse una posible reunión entre Ecuador y Colombia para analizar la situación, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteara, en principio, la reunión para el pasado domingo.



Colombia acusa a Ecuador de responder "con agresiones" a propuestas de diálogo bilateral

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, acusó este martes al Gobierno de Ecuador de "responder con agresiones" a los intentos de un diálogo de Bogotá en medio de la crisis bilateral por la guerra arancelaria en la que están enfrascados.

"Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir", sostuvo Palma en X.

Publicidad

El pasado miércoles, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que a partir del 1 de febrero su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.