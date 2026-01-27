En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presidente de Ecuador dice que aranceles a Colombia "no son un ataque a un país hermano"

Presidente de Ecuador dice que aranceles a Colombia "no son un ataque a un país hermano"

La guerra comercial entre ambos países comenzó el pasado miércoles, cuando Noboa anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos.

Daniel Noboa
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad