Lotería de Manizales resultado del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número xxxx en la noche de este miércoles 28 de enero de 2026, brindando a miles de apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de 2.600 millones de pesos, consolidando a esta lotería como una de las más tradicionales y reconocidas del país.

Este juego de azar se lleva a cabo habitualmente todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. Cuando el miércoles es festivo, el sorteo puede adelantarse o aplazarse para el martes o el jueves, según la programación definida por la entidad.

Premio mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 28 de enero de 2026 fue el 4519 de la serie 267. Felicitaciones al afortunado ganador de los 2.600 millones de pesos.



Resultado de Lotería de Manizales del 28 de enero Blu Radio

Para participar en la Lotería de Manizales es necesario adquirir el billete oficial, cuyo valor es de $12.000. También se puede comprar una fracción por $3.000, lo que permite participar por grandes premios mientras se contribuye al fortalecimiento de la salud y el desarrollo regional.



Ganadores de los secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, este sorteo dejó ganadores en los premios secos. A continuación, se detallan los números favorecidos para que los jugadores revisen con atención su billete y confirmen si obtuvieron algún premio.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Se recomienda verificar cuidadosamente el billete comparándolo con esta imagen para confirmar si fue uno de los ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Manizales?

El proceso para reclamar los premios varía según el monto obtenido. El plazo máximo para hacerlo es de un año contado a partir de la fecha del sorteo; una vez vencido este término, el derecho al cobro prescribe.

Para cualquier premio es indispensable presentar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras, manchas ni enmendaduras, junto con la cédula de ciudadanía original y una copia ampliada al 150%. También se debe presentar el Registro Único Tributario (RUT), ya que los premios de lotería están sujetos a las retenciones de ley.