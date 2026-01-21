Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención de miles de jugadores en el inicio de 2026 con la realización de su sorteo número 4939, llevado a cabo el miércoles 21 de enero. Esta jornada renovó la expectativa en distintas regiones del país y reafirmó la vigencia de uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, reconocido también por su aporte al financiamiento de programas de salud.

Premio Mayor del sorteo 4939

El Premio Mayor correspondió al número XXXX de la serie XXX, con una bolsa principal de $2.600 millones, consolidándose como el premio más destacado de la noche.

Premios secos del sorteo 4939

Además del acumulado principal, el plan de premios incluyó una amplia estructura de premios secos, aumentando de forma significativa las posibilidades de ganar:

Horario y verificación de resultados

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar en fechas especiales. La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Valor del billete y la fracción

Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Cada compra representa no solo una oportunidad de ganar, sino también un aporte directo al sistema de salud en Colombia, reforzando el carácter social de este histórico sorteo.

Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como un símbolo de confianza, tradición y respaldo institucional, manteniéndose entre las loterías más reconocidas y seguidas del país gracias a su constancia y atractivo plan de premios.