Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

La Lotería del Valle volvió a despertar la expectativa en todo el país con una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos de Colombia. El sorteo número 4832, realizado el miércoles 21 de enero de 2026, captó la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de iniciar el año con un gran golpe de suerte.
Este histórico juego de azar se mantiene como un referente nacional por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más importantes del país, factores que refuerzan la confianza de los colombianos en cada jornada.
El Premio Mayor de $9.000 millones correspondió al número XXXX de la serie XXX, una combinación que convirtió a un afortunado jugador en nuevo millonario y se consolidó como el momento más destacado de la noche.
Además del gran acumulado, el sorteo dejó una amplia distribución de Premios Secos, ampliando las oportunidades de ganar para jugadores en distintas regiones del país.
La Lotería del Valle recordó la importancia de verificar los billetes únicamente a través de canales oficiales, ya que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener sumas importantes de dinero.
Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico. La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.
Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.
Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la ilusión constante de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.