Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

La Lotería del Valle volvió a despertar la expectativa en todo el país con una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos de Colombia. El sorteo número 4832, realizado el miércoles 21 de enero de 2026, captó la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de iniciar el año con un gran golpe de suerte.

Este histórico juego de azar se mantiene como un referente nacional por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más importantes del país, factores que refuerzan la confianza de los colombianos en cada jornada.

Premio Mayor de la Lotería del Valle – Sorteo 4832

El Premio Mayor de $9.000 millones correspondió al número XXXX de la serie XXX, una combinación que convirtió a un afortunado jugador en nuevo millonario y se consolidó como el momento más destacado de la noche.



Premios Secos del sorteo 4832

Además del gran acumulado, el sorteo dejó una amplia distribución de Premios Secos, ampliando las oportunidades de ganar para jugadores en distintas regiones del país.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle recordó la importancia de verificar los billetes únicamente a través de canales oficiales, ya que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener sumas importantes de dinero.



Día y hora del sorteo

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico. La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.



Premios menores a $20 millones

Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.

Premios superiores a $20 millones

Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle, ubicada en:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos

Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la ilusión constante de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.

