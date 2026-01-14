Lotería del Valle, resultados del último sorteo miércoles 14 de enero de 2026

Publicidad
La expectativa volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos de Colombia. El sorteo número 4831, realizado el miércoles 14 de enero de 2026, reunió la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de comenzar el año con un golpe de suerte.
Este histórico juego de azar sigue destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más relevantes a nivel nacional, lo que lo consolida como una de las loterías con mayor confianza entre los colombianos.
El Premio Mayor de $9.000 millones correspondió al número XXXX de la serie XXX, una combinación que convirtió a un afortunado jugador en el nuevo millonario del país y marcó uno de los momentos más destacados de la jornada.
Además del premio principal, el sorteo dejó una amplia distribución de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones de Colombia y ampliando las posibilidades de ganar.
La Lotería del Valle reiteró la importancia de verificar los billetes únicamente a través de los canales oficiales, recordando que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener sumas importantes de dinero.
Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico. La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.
Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.
Premios menores a $20 millones
Premios superiores a $20 millones
Documentos requeridos
Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la ilusión constante de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.