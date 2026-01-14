Lotería del Valle, resultados del último sorteo miércoles 14 de enero de 2026

La expectativa volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos de Colombia. El sorteo número 4831, realizado el miércoles 14 de enero de 2026, reunió la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de comenzar el año con un golpe de suerte.

Este histórico juego de azar sigue destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más relevantes a nivel nacional, lo que lo consolida como una de las loterías con mayor confianza entre los colombianos.

Premio Mayor de la Lotería del Valle – Sorteo 4831

El Premio Mayor de $9.000 millones correspondió al número XXXX de la serie XXX, una combinación que convirtió a un afortunado jugador en el nuevo millonario del país y marcó uno de los momentos más destacados de la jornada.



Premios Secos del sorteo 4831

Además del premio principal, el sorteo dejó una amplia distribución de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones de Colombia y ampliando las posibilidades de ganar.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle reiteró la importancia de verificar los billetes únicamente a través de los canales oficiales, recordando que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener sumas importantes de dinero.



Día y hora del sorteo

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico. La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.

Premios menores a $20 millones



Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.

Premios superiores a $20 millones



Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle, ubicada en:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos



Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la ilusión constante de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.