Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Venezuela  / Cabello y Padrino declaran lealtad absoluta a Delcy Rodríguez

Cabello y Padrino declaran lealtad absoluta a Delcy Rodríguez

Padrino López ratificó el compromiso de fidelidad a la mandataria y refirmó la "voluntad de vencer en esta nueva etapa de lucha".

Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez
Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

