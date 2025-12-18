En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con apoyo de cámaras de seguridad buscan a protagonistas de disturbios en el Atanasio

Con apoyo de cámaras de seguridad buscan a protagonistas de disturbios en el Atanasio

Además, las autoridades incautaron más de 100 kilos de pirotecnia también, en la previa al partido que dejó cerca de 60 heridos.

