Con apoyo de cámaras de seguridad buscan a protagonistas de disturbios en el Atanasio

Organismos de seguridad en la capital antioqueña ya avanzan en plena identificación de los responsables de los graves desmanes que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot tras terminar la final de Copa Colombia en la que Atlético Nacional se impuso por la mínima diferencia a Independiente Medellín.

Como balance preliminar de afectaciones, el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, indicó que 52 personas debieron ser atendidas por lesiones, una de ellas trasladada a un centro asistencial, mientras que siete policías resultaron heridos.

Cámaras de de seguridad del escenario deportivo serán claves en la identificación de los responsables y esclarecimiento de lo ocurrido que según versiones iniciales señalan que inició en la tribuna Norte para posteriormente trasladarse a los bajos del sector occidental, muy cerca a los bancos de los equipos y mientras seguía el festejo del cuadro verde tras su victoria.

"Estamos en pleno proceso de identificación de los responsables. Contamos con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, con registros audiovisuales y con material probatorio que ya está siendo analizado y que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación", señaló Villa.



Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance detallado de la jornada violenta en el que incluso hay reportes de daños a mobiliario y elementos de dotación del estadio donde también en sus inmediaciones se incautaron 120 kilos de pirotecnia.

De igual manera, en una pronta reunión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia se espera que se definan sanciones para las hinchadas de los equipos que probablemente podrían afectarlos de cara al inicio de su participación en torneos continentales en 2026.