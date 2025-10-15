En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

El retiro de Daniel Quintero de consulta del Pacto: Mañanas Blu, miércoles, 15 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 15 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 15 de octubre de 2025:

  • Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, dio detalles sobre su retiro de la consulta del Pacto Histórico.
  • Carolina Corcho, precandidata presidencial, habló sobre la consulta del 26 de octubre.
  • Humberto Plazas, gobernador de la provincia de Guayas, profundizó sobre la detonación de un carro bomba en Guayaquil, Ecuador.
  • Camilo Castaño, alcalde de Calamar, Guaviare, se pronunció acerca del ataque con drones contra su vivienda.
  • Eduardo León, líder del Congreso Popular de los Pueblos, se refirió a las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de Bogotá.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad