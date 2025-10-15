El retiro de Daniel Quintero de consulta del Pacto: Mañanas Blu, miércoles, 15 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 15 de octubre de 2025:



Daniel Quintero, exalcalde de Medellín , dio detalles sobre su retiro de la consulta del Pacto Histórico.

Carolina Corcho, precandidata presidencial, habló sobre la consulta del 26 de octubre.

Humberto Plazas, gobernador de la provincia de Guayas, profundizó sobre la detonación de un carro bomba en Guayaquil, Ecuador.

Camilo Castaño, alcalde de Calamar, Guaviare, se pronunció acerca del ataque con drones contra su vivienda.

, se pronunció acerca del ataque con drones contra su vivienda. Eduardo León, líder del Congreso Popular de los Pueblos, se refirió a las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de Bogotá.

