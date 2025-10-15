El retiro de Daniel Quintero de consulta del Pacto: Mañanas Blu, miércoles, 15 de octubre de 2025

Actualizado: 15 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 15 de octubre de 2025:
- Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, dio detalles sobre su retiro de la consulta del Pacto Histórico.
- Carolina Corcho, precandidata presidencial, habló sobre la consulta del 26 de octubre.
- Humberto Plazas, gobernador de la provincia de Guayas, profundizó sobre la detonación de un carro bomba en Guayaquil, Ecuador.
- Camilo Castaño, alcalde de Calamar, Guaviare, se pronunció acerca del ataque con drones contra su vivienda.
- Eduardo León, líder del Congreso Popular de los Pueblos, se refirió a las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: