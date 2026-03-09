Esto dijo el presunto asesino de las hermanas de 14 y 17 años en Malambo: "Bautizado"

El departamento del Atlántico sigue consternado tras el hallazgo de los cuerpos de Sherrydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, quienes desaparecieron luego de salir para asistir a un evento de Carnaval el pasado 18 de febrero en el municipio de Malambo.

Según las investigaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla, las jóvenes llegaron cerca de la medianoche a una vivienda donde se encontraban al menos siete personas; se presume que fueron asesinadas durante la madrugada del 19 de febrero y enterradas a pocos metros del inmueble.

Durante los días de su desaparición, la familia recibió llamadas extorsivas en las que inicialmente se exigieron 50 millones de pesos, cifra que los delincuentes redujeron hasta los 5 millones antes de confirmarse el hallazgo de los cuerpos.

Sherrydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17. Foto: Redes sociales

Los principales señalados por este crimen son Juan David Taboada, alias ‘Tata’, de 19 años, y un adolescente de 17 años conocido como alias ‘el Mono’. Ambos fueron capturados tras sufrir un accidente de tránsito vinculado a piques ilegales en Puerto Colombia, lo que permitió que el Gaula los ubicara en un centro asistencial.



La Fiscalía señaló que ‘Tata’, presunto novio de la menor de las hermanas, utilizaba la identidad de un hermano menor para evadir a las autoridades, mientras que alias ‘el Mono’ tiene antecedentes por vínculos con la banda ‘Los Costeños’ y pasó por las disidencias de las Farc, de las que se habría desvinculado en 2025 tras resultar herido en combates.

La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes, incluyendo chats del celular de ‘Tata’ desde donde se habrían realizado las extorsiones a la madre de las víctimas. Durante las diligencias, se conoció un relato en el que alias ‘el Mono’ habría confesado su participación en el asesinato de Sherrydan, señalando a Taboada como responsable del degollamiento de Keyla.

A pesar de la gravedad de los cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, Juan David Taboada no los aceptó.

En medio de la audiencia, alias ‘Tata’ dijo: "El número de mi cédula no me lo sé porque el procedimiento de la cédula lo estaban haciendo nada más hoy, porque como puede ver, yo nunca he sido registrado ni nada de eso, ni bautizado".

El caso sigue a la espera de decisiones judiciales clave. Este martes 10 de marzo se definirá la medida de aseguramiento contra alias ‘Tata’, mientras que la defensa de alias ‘el Mono’ solicitó que su proceso se maneje bajo justicia restaurativa para evitar la reclusión.

Paralelamente, la Policía continúa con labores de inteligencia para identificar a otros implicados, incluyendo dos hombres en bicicleta, quienes habrían participado en el secuestro inicial de las adolescentes.