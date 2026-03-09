Peleas de La Velada del Año 2026: ¿habrá participación de colombianos?

La espera terminó y este lunes, 9 de marzo, a través de su canal de Twitch, dio a conocer la lista de peleas de La Velada del Año 2026, las cuales se llevarán a cabo en Sevilla, España. En donde algunos nombres sorprendieron a los seguidores del creador de contenido.



Peleas de La Velada del Año 2026

Edu Agurrire vs. Gaston Edul. Fabiana Sevillano vs. La Parce. Clerss vs. Natalia MX. Lit Killah vs. Kidd Keo. Alondrissa vs. Angie Velasco. Gero Arias vs. Viruzz. Rivers vs. Roro. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. YoSoyPlex vs. Fernanfloo. Illojuan vs. The Grefg.

Peleas de La Velada del Año // Foto: Ibai Llanos

¿Habrá participación colombiana en La Velada del Año?

Sí. En las peleas de La Velada del Año habrá participación colombiana con La Parce, quien se enfrentará con Fabiana Sevillano. La creadora de contenido, oriunda con Cúcuta, ha hecho un extenso recorrido en el mundo de las redes sociales y ha sido importante en la comunidad nacional a través de Twitch e Instagram.

Actualmente es pareja de JuansSGuarnizo, también creador colombiano, además de ser recordada por ser una de las más cercanas a Westcol y Pelicanger, otros dos creadores famosos en Colombia.

La Parce, creadora de contenido colombiana // Foto: X @_laparce_

¿Cuál es el combate más atractivo?

Sin duda el más llamativo de esta edición será el de Edu Aguirre y Gaston Edul, dos periodistas deportivos muy famosos a nivel mundial. Uno amigo de Cristiano Ronaldo y el otro cercano al entorno de Lionel Messi.



Edul, por ejemplo, fue el periodista que vivió el momento del “Andá pa’ allá bobo” de Messi en el Mundial de 2022, al igual que Aguirre ha sido clave en varios episodios de la carrera de Cristiano Ronaldo con entrevistas profundas de su vida personal y también con James Rodríguez, pues con el ‘10’ de la Selección Colombia sostiene una gran amistad desde hace años.