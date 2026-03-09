Inflación presiona la canasta: papa sube 10,6 % y tomate 13,2 % en inicio de 2026 en Colombia

El inicio de 2026 está encendiendo las alertas sobre el costo de vida en Colombia. Los primeros datos de inflación del año muestran nuevas presiones al alza en los precios de los alimentos, especialmente en los productos que más pesan en la canasta familiar de millones de hogares. Así lo advierte Julio Romero, economista y jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, quien asegura que el país enfrenta un panorama de inflación persistente y con tendencia a subir durante todo 2026.

De acuerdo con el análisis del economista, el impacto se siente principalmente en alimentos perecederos, donde en febrero se registraron aumentos significativos en varios productos básicos. La papa tuvo un incremento mensual del 10,6 %, el tomate subió 13,2 %, el plátano aumentó 5,1 % y frutas como la mora registraron alzas de 6,5 %. Estos incrementos no se veían desde hace varios meses, especialmente después de que 2025 cerrara con un comportamiento favorable para el sector agrícola, gracias a mejores condiciones climáticas y de abastecimiento.

Sin embargo, el panorama cambió en el inicio de este año. Según el jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, las lluvias intensas y las afectaciones en vías clave para el transporte de alimentos han generado condiciones de abastecimiento menos favorables, lo que termina reflejándose en el precio final que pagan los consumidores. Incluso algunos productos procesados también muestran presiones, como la carne de res, influenciada tanto por problemas logísticos derivados del clima como por precios internacionales del ganado en niveles máximos del último año.

El impacto no se limita a los alimentos. El análisis económico señala que los servicios también están presionando la inflación, en gran parte por el efecto del aumento del salario mínimo. Esto ya se está reflejando en actividades como la comida fuera del hogar y otros servicios que dependen fuertemente de costos laborales.



Aunque el dato de inflación de febrero fue ligeramente mejor de lo esperado por algunos analistas, la tendencia general sigue siendo preocupante.

“La inflación está alta y con tendencia a subir. En Colombia llevamos varios años con la inflación por encima de la meta del Banco de la República y la tendencia es que durante 2026, en vez de acercarse al 3 %, se aleje un poco más”, afirmó el jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana.

El economista advirtió que esta situación podría llevar al banco central a mantener o incluso subir las tasas de interés en los próximos meses.