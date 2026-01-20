¿Quién es Zenaida Vargas?, la otra mujer que investigan por el caso de Zulma Guzmán

El caso del asesinato de dos niñas con frambuesas cubiertas de talio en el norte de Bogotá sigue sumando nuevos capítulos que han llevado la investigación a un nivel inesperado. Recientemente, un nuevo nombre aparece en el expediente y despierta cuestionamientos sobre cómo se movió el domicilio que ocasionó el fatal desenlace.

Un testimonio reciente del domiciliario que entregó las frambuesas llevó a las autoridades a investigar de cerca a Zenaida Vargas Pava, una mujer adulta que, según el relato, habría sido la persona que le entregó la bolsa sellada con frambuesas al hombre para que realizara la entrega.



¿Quién es Zenaida Vargas y por qué se relaciona con la investigación?

Resulta que Zenaida Vargas aparece en el proceso luego de la declaración del repartidor, de acuerdo con Noticias Caracol. Según el testimonio, ella fue contactada por un hombre identificado como Jeisson Rojas y, posteriormente, le entregó el paquete que debía ser llevado hasta una residencia al norte de la capital.

El domiciliario indicó que Vargas pagó el servicio en efectivo, le entregó 10.000 pesos y fue insistente en que la entrega debía completarse. Incluso, tras concretarse el envío, le escribió para confirmar que el domicilio fue completado, información que sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Zulma Guzmán Castro Foto: YouTube

El domiciliario comentó que inicialmente recogió el paquete en un edificio del norte de Bogotá. Al llegar al sitio, una adolescente le abrió la puerta, pero negó que alguien hubiera pedido algo, lo que en su momento generó confusión.

Minutos más tarde, recibió llamadas insistentes para que regresara y dejara el encargo, lo que finalmente hizo. Ese cruce de llamadas y mensajes, junto con los pagos realizados, son pruebas valiosas para identificar a los otros responsables del asesinato de las dos menores.



Como avanza el proceso penal

De momento, la Fiscalía ha sido clara en señalar que Zenaida Vargas no tiene una vinculación directa en el proceso penal. Las indagaciones tienen el objetivo de determinar su participación circunstancial o si tuvo un rol más activo en la entrega del producto contaminado.

La investigación, que arrancó en 2025, se originó cuando las frambuesas con talio llegaron a la vivienda y provocaron la intoxicación y muerte de dos niñas. Por su parte, la principal señalada, Zulma Guzmán, se encuentra detenida en el Reino Unido y enfrenta un proceso de extradición.