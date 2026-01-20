Zulma Guzmán le hacía caso a un mentalista: revelan nuevos detalles tras el envenenamiento con talio

La investigación por el envenenamiento de dos niñas con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio continúa revelando detalles que profundizan la gravedad del caso. En entrevista con Mañanas Blu este 20 de enero, se conocieron nuevos elementos que amplían el círculo de personas bajo la lupa de la Fiscalía y refuerzan la complejidad de un crimen que sigue generando preguntas.

Zulma Guzmán, señalada como la presunta autora intelectual del doble homicidio y hoy detenida en Londres a la espera de su proceso de extradición, no habría actuado sola ni de manera improvisada. Según lo expuesto, hay indicios de que Guzmán seguía recomendaciones de un guía espiritual, descrito como un mentalista, cuya relación con el caso ahora es materia de investigación.



El rol del mentalista en la vida de Zulma Guzmán

Fabio Humar, abogado de la familia de las víctimas, confirmó que el Dr. Omar, persona que aparece mencionada en la línea de tiempo del caso. “Prestaba servicios de mentalista, como de brujo, como de un asesor espiritual, si se quiere, a la señora Zulma Guzmán”, explicó al aire.

Humar precisó que el solo vínculo no implica responsabilidad penal automática. “Una cosa es participar en la entrega o en la fabricación del paquete sabiendo que ese paquete era un arma, y otra cosa es haber participado sin saber el fin último terrible que se perseguía”, señaló, subrayando que ese será uno de los puntos clave que deberá resolver la Fiscalía.

Zulma Guzmán Foto: captura video redes - Gemini

Qué se sabe sobre la entrega de las frambuesas envenenadas

La investigación también se concentra en reconstruir cómo se coordinó la entrega de las frutas. El abogado explicó que el objetivo es identificar quiénes sabían que el contenido era venenoso. “La Fiscalía está develando un mapa de participaciones para ver si hay otras personas que sabían que contenían veneno”, indicó.

En ese contexto aparece el nombre de Zenaida Vargas, quien habría estado relacionada con el envío del paquete. No obstante, Humar fue enfático: “Eso está siendo en este momento objeto de prueba”.



Extradición y lo que viene en el proceso

Sobre Zulma Guzmán, el abogado recordó que su situación jurídica depende de las autoridades británicas. “Es un asunto netamente perteneciente a la órbita de las autoridades del Reino Unido”, afirmó, aunque recalcó que las víctimas buscan que se avance en una imputación formal.

