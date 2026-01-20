En vivo
Blu Radio  / Nación  / Zulma Guzmán le hacía caso a un mentalista: revelan nuevos detalles tras el envenenamiento con talio

Zulma Guzmán le hacía caso a un mentalista: revelan nuevos detalles tras el envenenamiento con talio

Zulma Guzmán, señalada como la presunta autora intelectual del doble homicidio y hoy detenida en Londres a la espera de su proceso de extradición, no habría actuado sola ni de manera improvisada

