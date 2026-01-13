Nueva audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Reino Unido fue fijada para el 9 de febrero

El proceso de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido continúa avanzando. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster. Se espera que, en dicha diligencia, la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia.

La fecha fue establecida tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la cual se desarrolló de manera virtual y tuvo un carácter estrictamente procedimental. En esa diligencia, la autoridad judicial consultó a Guzmán si estaba de acuerdo con que el trámite de extradición continuara bajo la competencia de ese tribunal, sin que se abordaran de fondo los argumentos de las partes.

Mientras el proceso avanza en el Reino Unido, en Colombia las autoridades judiciales se preparan para retomar las actuaciones suspendidas durante la vacancia judicial. Con la reanudación de actividades, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto avanzar en la radicación de la audiencia de imputación de cargos, a la espera de definir si la mujer, de 54 años, podrá comparecer de manera virtual desde el centro de reclusión europeo o si se procederá con su vinculación formal en contumacia.

Sobre este punto, el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó recientemente el alcance de esta figura procesal. “Si ella decidiera no comparecer, no asistir, estando de presente y a su disposición todos estos mecanismos para que lo haga, la Fiscalía podría optar por una figura que se llama o se conoce como la contumacia”, señaló el jurista. Aclaró, además, que “aquí no podemos hablar de persona ausente, porque la persona ausente supone que justamente el indiciado no pueda ser ubicado. Aquí ya hay una ubicación clara, concreta y específica”.



El abogado precisó que la contumacia se configura cuando el procesado, pese a estar plenamente localizado, decide no comparecer ante la justicia. “La contumacia supone que el procesado está ubicado y simplemente no quiere comparecer. Pero eso depende también de una decisión absolutamente autónoma de la Fiscalía”, agregó Abushihab, quien destacó que el ente acusador adelanta el caso en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales y las autoridades del Reino Unido.

De manera paralela, la Fiscalía ha reiterado que cuenta con múltiples elementos probatorios que comprometerían a Zulma Guzmán en el presunto envenenamiento de dos menores de edad mediante frambuesas contaminadas con talio. Asimismo, continúa abierta una línea de investigación relacionada con dos episodios de intoxicación con la misma sustancia que habría sufrido Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout y madre de una de las menores fallecidas.