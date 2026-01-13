En vivo
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Judicial  / Nueva audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Reino Unido fue fijada para el 9 de febrero

Nueva audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Reino Unido fue fijada para el 9 de febrero

Mientras el proceso avanza en el Reino Unido, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto avanzar en la radicación de la audiencia de imputación de cargos.

