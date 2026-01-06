Zulma Guzmán fue trasladada a la cárcel de mujeres más grande de Europa

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán Castro, requerida mediante circular roja de Interpol, ya se encuentra bajo custodia carcelaria en el Reino Unido. Tras recibir el alta médica y comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, una jueza ordenó su reclusión en la prisión de Bronzefield, mientras se define su futuro judicial por el presunto asesinato de dos niñas con talio.

Los hechos que originaron este proceso internacional ocurrieron en abril de 2025. Según la investigación, Guzmán Castro habría enviado a las menores, de 13 y 14 años, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate que estaban impregnadas con talio, un metal pesado altamente tóxico. Las niñas fallecieron días después debido a la gravedad de la intoxicación, que también afectó a otras dos personas.



Así es Bronzefield, el nuevo sitio de reclusión de Guzmán

Guzmán fue enviada, según informó Noticias Caracol, a HMP Bronzefield, ubicada en Ashford, Middlesex. Esta estructura es reconocida como la cárcel para mujeres más grande de Europa y la única prisión femenina de alta seguridad en el Reino Unido operada de forma privada. El complejo tiene capacidad para albergar a más de 500 internas y está diseñado para recluir a delincuentes de "Categoría A", es decir, aquellas que representan la mayor amenaza para la seguridad o el orden público.

La prisión cuenta con unidades especializadas que incluyen atención médica de alta complejidad y secciones de salud mental, un factor clave en el caso de Guzmán tras su rescate en el río Támesis. Bronzefield es conocida por su estricto régimen de vigilancia, pero también por tener instalaciones que permiten procesos judiciales remotos, lo que facilitará su comparecencia ante los magistrados de Westminster sin necesidad de traslados constantes.

El proceso en Londres y la negativa de extradición

Zulma Guzmán llegó a la audiencia en el tribunal londinense vestida con una chaqueta y pantalones de lana azul marino. Allí, la justicia británica le notificó formalmente el pedido de extradición elevado por el Gobierno colombiano. Sin embargo, la acusada no consintió el traslado voluntario a su país de origen, lo que obliga a iniciar un juicio de extradición formal.



La juez de distrito Sarah Turnock dispuso que Guzmán permanezca en prisión preventiva. En las próximas semanas se fijará una nueva fecha de audiencia donde la defensa de la mujer deberá presentar las pruebas y argumentos para intentar frenar su retorno a Colombia.

Zulma Guzmán Foto: captura de pantalla

Avances judiciales en Colombia

Mientras el proceso internacional sigue su curso, en Bogotá el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías autorizó avanzar en el trámite de imputación de cargos. Mediante un edicto emplazatorio publicado el 16 de diciembre de 2025, la justicia colombiana busca evitar que el caso se estanque por la permanencia de Guzmán en el exterior.

Esta herramienta legal permite que la Fiscalía solicite la declaratoria de "persona ausente". Con esta figura, el ente acusador puede realizar la imputación de cargos formalmente y avanzar hacia la etapa de juicio sin necesidad de que la investigada esté presente en la sala de audiencias.