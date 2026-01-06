Interpol notifica a Zulma Guzmán y avanza extradición por muerte de menores con talio

Interpol notificó oficialmente a Zulma Guzmán, principal sospechosa del fallecimiento de dos menores tras el consumo de frambuesas contaminadas con talio, sobre la circular roja y la solicitud de extradición presentada por Colombia. Con esta diligencia se activa formalmente el trámite para que la mujer, de 54 años, sea puesta a disposición de la justicia británica y posteriormente trasladada al país para responder por los hechos que se investigan.

La notificación internacional permite destrabar un proceso que había avanzado de manera paralela en Colombia y el Reino Unido. La orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía General de la Nación, con el respaldo de la Cancillería, y desde entonces se buscaba la localización y notificación efectiva de Guzmán. Ese objetivo se concreta ahora con la comunicación formal de Interpol, que habilita la siguiente fase del procedimiento judicial en territorio británico.

De acuerdo con el marco legal del Reino Unido, el proceso de extradición contempla dos escenarios. El primero es que la persona requerida acepte de manera voluntaria su entrega a las autoridades del país solicitante. El segundo es que se oponga a la extradición; en ese caso, será una corte británica la encargada de evaluar el pedido y decidir si autoriza o niega la entrega, a partir de criterios como la legalidad del requerimiento y la existencia de eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque la decisión judicial es apelable, dicha impugnación no suspende automáticamente el trámite y, en determinados casos, la extradición puede ordenarse aun cuando el recurso esté en curso.

El avance del proceso se había visto afectado luego de que las autoridades del Reino Unido confirmaran que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. Ese episodio derivó en su hospitalización y en la aplicación de protocolos de salud que impidieron, durante varias semanas, continuar con algunas actuaciones judiciales. A ello se sumaron alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos por distintas ciudades, lo que incrementó el riesgo de fuga y reforzó la necesidad de cooperación internacional.



Mientras se surten las actuaciones en el exterior, en Colombia la Fiscalía avanzó con las herramientas previstas en la ley para evitar la paralización del proceso. Ya fue publicado el edicto solicitado por el ente acusador, mediante el cual se da por notificada a Guzmán de su vinculación formal a la investigación penal. Con ese paso, y ante una eventual no comparecencia, la Fiscalía queda habilitada para continuar con la imputación de cargos bajo la figura de persona ausente.

Según la sustentación presentada ante un juez de control de garantías, la investigación se centra en un alimento identificado como frambuesas congeladas que habría sido contaminado de manera intencional con talio, un metal altamente tóxico. El expediente señala que varias personas consumieron el producto el 4 de abril y, al día siguiente, fueron hospitalizadas con síntomas severos de intoxicación. Dos menores, de 13 y 14 años, fallecieron el 5 y el 9 de abril, respectivamente, mientras que otra menor y un adulto resultaron gravemente afectados, de acuerdo con los dictámenes y valoraciones de Medicina Legal.