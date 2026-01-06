En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Interpol notifica a Zulma Guzmán y avanza extradición por muerte de menores con talio

Interpol notifica a Zulma Guzmán y avanza extradición por muerte de menores con talio

Con esta diligencia se activa formalmente el trámite para que la mujer, de 54 años, sea puesta a disposición de la justicia británica y posteriormente trasladada a Colombia para responder por los hechos que se investigan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad