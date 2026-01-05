En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Avanzan diligencias judiciales en Colombia contra Zulma Guzmán: evalúan contumacia

Avanzan diligencias judiciales en Colombia contra Zulma Guzmán: evalúan contumacia

La Fiscalía solicitó que se surtiera el trámite de emplazamiento y la emisión de un edicto para avanzar en una declaratoria de contumacia y la imputación bajo la figura de persona ausente contra Zulma Guzmán.

Publicidad

Publicidad

Publicidad