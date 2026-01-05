Avanzan diligencias judiciales en Colombia contra Zulma Guzmán: evalúan contumacia

Durante la primera audiencia adelantada en contra de Zulma Guzmán Castro, señalada de causar la muerte de dos menores tras el consumo de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará los delitos de homicidio en concurso con tentativa de homicidio agravado; sin embargo, los elementos probatorios podrían vincular otros delitos. La diligencia se desarrolló sin la comparecencia de la procesada, razón por la cual el ente acusador solicitó al despacho judicial que se surtiera el trámite de emplazamiento para poder avanzar en una declaratoria de contumacia y la imputación bajo la figura de persona ausente.

Según explicó la fiscal del caso, ante la imposibilidad de notificar personalmente a Guzmán Castro, se pidió emitir un edicto con el fin de informarle públicamente que existe un proceso penal en su contra y que debe presentarse para ejercer su derecho a la defensa. Este mecanismo permite continuar con las actuaciones judiciales cuando la persona requerida no comparece.

La juez 69 penal municipal con función de control de garantías avaló la solicitud y precisó que el centro de servicios judiciales podrá acudir no solo a lo dispuesto, sino también a otros mecanismos de divulgación, como redes sociales u otros canales de comunicación, para garantizar la publicidad de la citación.

Envenenamiento mortal con talio a dos niñas en Bogotá Foto: Unplash

En la sustentación de la solicitud, la Fiscalía detalló que el caso se relaciona con el alimento identificado como frambuesas congeladas, el cual habría sido contaminado de manera intencional con talio, un metal altamente tóxico. De acuerdo con el expediente, varias personas consumieron el producto el 4 de abril y al día siguiente fueron hospitalizadas con síntomas de intoxicación. Dos menores, de 13 y 14 años, fallecieron el 5 y el 9 de abril, respectivamente, mientras que otra menor y un adulto resultaron gravemente afectados, según los dictámenes de Medicina Legal.



La delegada del ente acusador informó además que Zulma Guzmán salió del país el 13 de abril de 2025 con destino a Argentina, apenas diez días después de que se produjeran las muertes. En las diligencias de policía judicial se estableció que la mujer cuenta con dos pasaportes y que, pese a múltiples intentos por ubicarla, no ha sido posible dar con su paradero. “Posteriormente se solicitó, igualmente mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos, la información sobre el pasaporte de la señora Zulma; se estableció que cuenta con dos pasaportes, no solamente uno, sino dos pasaportes”, aseguró la fiscal.

Fiscalía General de la Nación Foto: Google Maps

La Fiscalía también reveló que gran parte de la información asociada a Guzmán Castro fue eliminada de diferentes sistemas, lo que ha dificultado el trabajo investigativo. Aunque inicialmente se hallaron rastros en redes sociales desde Argentina, esos contenidos posteriormente fueron borrados y no han podido ser recuperados.

“Aparecía información relacionada con que efectivamente tenía algunos correos electrónicos y posteriormente, mediante el informe de fecha 5 de diciembre de 2025, el analista señala que se trató de bajar esa información, de preservar esa información que se había evidenciado inicialmente, pero la información fue borrada de los sistemas. Toda la información de la señora Zulma no ha sido posible recuperarla”.

Finalmente, el ente acusador sostuvo que, pese a existir indicios de que la mujer conocía sobre la investigación en su contra, nunca se presentó formalmente ante la Fiscalía ni otorgó poder a abogado alguno. Incluso con apoyo de Interpol y otras diligencias internacionales, su comparecencia no se ha logrado, por lo que la Fiscalía insiste en avanzar con la imputación para no frenar el proceso judicial.

“Pero esta delegada fiscal a la fecha no tiene ningún registro, ningún poder que se haya presentado, ninguna comunicación de parte de la señora Zulma en la que se indique esa voluntad de comparecer ante las autoridades, ni se ha logrado obtener esa ubicación, ni esa información donde podamos comunicarnos con ella. El teléfono que fue suministrado inicialmente por el señor Juan de Bedout como la posible ubicación de la señora Zulma es un teléfono de Colombia que no funciona actualmente”.